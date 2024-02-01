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Zonguldak'ta bir fabrikada yangın çıktı

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Zonguldak'ın Devrek ilçesinde faaliyet gösteren Cilas Teknik Kauçuk fabrikasının boyahane bölümünde çıkan yangın, işçilerin dumandan etkilenmesine neden oldu. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

ZONGULDAK'ın Devrek ilçesinde faaliyet gösteren Cilas Teknik Kauçuk fabrikasının boyahane bölümünde yangın çıktı. Boyaların yanmasıyla yükselen duman paniğe neden olurken 2 işçi de dumandan etkilendi. Yangın söndürülürken, işçiler ambulanstaki müdahalenin ardından evlerine gitti.

Yangın, akşam saatlerinde Devrek ilçesi Çaydeğirmeni Beldesi'nde faaliyet gösteren Cilas Teknik Kauçuk isimli fabrikada çıktı. Fabrikanın boyahane bölümünde henüz belirlenemeyen sebeple dumanlar yükseldi. Önce fabrikanın kendi ekibi müdahale etse de alevler boyalara sıçrayınca itfaiyeye haber verildi. Olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Dumandan etkilenen 2 işçi ise ambulanstaki tedavilerinin ardından evlerine gitti. Olayda yaralanan olmazken fabrikanın bir bölümünde maddi hasar meydana geldi.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI AÇIKLAMA YAPTI

Cilas Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Civak, 'Ufak da olsa bir yangın oldu. Müdahale ettik. Arka taraftaki boyahane kısmında küçük de olsa tam neden olduğunu tespit edemedik. Galiba elektrik kontağından çıktı ama şimdiye kadar böyle bir şey olmamıştı. Biz de bundan sonra önlemlerimizi alacağız. Kendi elemanlarımız müdahale etti. Biraz büyüyünce haliyle itfaiye çağırmak icabetti. Çevredeki itfaiyeler geldi, sağ olsunlar. Hızlı bir şekilde müdahale ettiler. Şu an olumsuz bir şey yok. 2 tane dumandan etkilenen arkadaşımız oldu. Onlara da ambulansta müdahale ettiler, hastaneye gitmeye gerek kalmadı. Arkadaşlarımızın yangın eğitimi var, şirket de yangına karşı donanımlı ama biraz büyüyünce haliyle paniğe kapıldılar. İtfaiye gelince söndürdü. İnşallah yarın sabah üretimimize kaldığımız yerden devam edeceğiz' dedi. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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