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Zonguldak'ta tekstil atölyesinin deposunda çıkan yangın söndürüldü

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Zonguldak'ın Devrek ilçesinde bir tekstil atölyesinin deposunda çıkan yangın, 14 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı ve söndürüldü. Yangının çıkış sebebi ise jandarma tarafından araştırılıyor.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde tekstil atölyesinin deposunda çıkan yangın söndürüldü.

Çaydeğirmeni beldesi Merkez Mahalle'de, tekstil atölyesinin deposunda dün akşam başlayan ve gece boyunca devam eden yangın, sabah saatlerinde kontrol altına alındı.

Ekiplerin alevlere müdahale edebilmesi için duvarları iş makinesiyle kırılan yapı kullanılmaz hale gelirken, depodaki malzemeler ile çevresindeki bazı ağaçlar zarar gördü.

Çaydeğirmeni, Gökçebey, Çaycuma ve Devrek belediyeleri itfaiye ekiplerine Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözün de destek verdiği 14 saatlik çalışma sonucu yangın söndürüldü.

Jandarma, yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için soruşturma başlattı.

Çaydeğirmeni beldesinde dün tekstil atölyesinin deposunda yangın çıkmış, alevlerin binayı tamamen sardığı olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilmişti. İtfaiye erleri, alevlerin sıçrama ihtimaline karşı deponun yanındaki ev ve ormanlık alanda soğutma yapmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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