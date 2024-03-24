Zonguldak'ta Kıbrıs gazisi Yusuf Derin askeri törenle defnedildi

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde vefat eden 71 yaşındaki Kıbrıs gazisi Yusuf Derin, düzenlenen askeri törenle toprağa verildi.

Devrek ilçesinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 71 yaşındaki üç çocuk babası Kıbrıs gazisi Yusuf Derin için Hatipler köyünde askeri tören düzenlendi. İkindi namazını müteakiben kılınan cenaze namazına Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç ve Derin'in sevenleri katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Kıbrıs gazisinin naaşı, askerlerin omuzlarında cenaze aracına taşındı. Hatipler köyü camisinde düzenlenen cenaze töreninin ardından Derin'in cenazesi toprağa verildi. - ZONGULDAK