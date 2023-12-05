Zonguldak'ta Uyuşturucu Operasyonu: 10 Gram Esrar ve 5 Gram Kokain Ele Geçirildi
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda bir araçta ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda 10 gram kubar esrar, 5 gram kokain ve 2 paket sigara sarma kağıdı ele geçirildi. Şüphelilerin jandarmadaki sorgusu devam ediyor.
Zonguldak'ta jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonu düzenlendi. Operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Devrek ilçesinde 1 araçta ve araç içerisinde 3 şüphelinin üzerinde ve eşyalarında arama yapıldı. Aramalarda 10 gram kubar esrar, 5 gram kokain, 2 paket sigara sarma kağıdı ele geçirildi. 3 şüphelinin jandarmadaki sorgusu sürüyor. - ZONGULDAK