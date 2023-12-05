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Zonguldak'ta Uyuşturucu Operasyonu: 10 Gram Esrar ve 5 Gram Kokain Ele Geçirildi

5 Aralık 2023 12:09 Son Güncelleme: 12:11 Abone Ol

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda bir araçta ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda 10 gram kubar esrar, 5 gram kokain ve 2 paket sigara sarma kağıdı ele geçirildi. Şüphelilerin jandarmadaki sorgusu devam ediyor.