DHA YURT BÜLTENİ - 5

MUĞLA'nın Marmaris ilçe merkezine sık aralıklarla inen yaban domuzlarına yiyecek verilmesini doğru bulmayan bazı vatandaşlar, domuzların şehir merkezine inmelerinden tedirgin olduklarını belirterek, önlem alınması istedi.

Marmaris'in ormanlık alanlara yakın mahalle ve sahil yollarına sık aralıklarla yaban domuzları inmeye başladı. Bazı vatandaşlar domuzları elleriyle beslerken, bazı vatandaşlar sürüler halindeki domuzlardan tedirgin oluyor. Çocukların sokakta oynadığından bahseden vatandaşlar, üzücü bir olayın yaşanmasından endişeleniyor.

ÖNLEM ALINMASI LAZIMMuğla Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Marmaris Temsilcisi Arzu Sarıtaş (45), "Benim evimin olduğu alanlara sık aralıklarla yaban domuzu geliyor. Yaban domuzlarının şehre inmemesi için Milli Parklar ve belediye ile proje üretmek için görüşmelerimiz olmuştu. Alanında uzman araştırmacılarla görüşerek çözüm için ne yapılmasını sorduk. Bizlere, yaban domuzlarının beslenmemesini, ormanlık alanda aç kalmayacaklarını ve kesinlikle beslenmemeleri gerektiğini vurguladılar. Çocuklarımız sokaklarda oyunlar oynuyor ve can güvenliği yok. Domuz besleyenleri anlayamıyorum. Domuzlar aç kalmaz, orman yeter. Kesinlikle beslemesinler" dedi. Berber Ali Karaduman (42) ise, "Evimizin olduğu yerlere sık aralıklarla aç kalan yaban domuzları inmekte. Domuzlar denk geldiğinde aç kalmamaları için yiyecek veriyoruz. Fakat ister istemez tedirgin oluyoruz. Domuzların şehir merkezine inmemeleri için yetkililerden bir çözüm bekliyoruz" dedi.

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde tek katlı müstakil evin salonundaki yaklaşık 30 metrekarelik asma tavanın tamamı çöktü. Olay sırasında yakınlarının nikah törenine katılan Yaşar-Ümmühan Adıgüzel çiftinin evde olmamasi, bir facia yaşanmasına engel oldu. Olay, dün öğle saatlerinden sonra Barutçular Mahallesi 10219 Sokak'ta meydana geldi. Tek katlı müstakil evde yaşayan Yaşar (70), Ümmühan (60) Adıgüzel çifti, bir yakınlarının nikah törenine katılmak için konuttan ayrıldı. Törenin ardından evlerine dönen Adıgüzel çifti, salonu girmek istedi ancak kapıyı açamadı. Zorlayıp kapıyı açtıklarında asma tavanın çöktüğü fark edip, ekiplerden yardım istedi. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 30 metrekarelik asma tavanın çökmesi nedeniyle çiftin, televizyonu ve koltukları zarar gördü. 'EVDE OLSAYDIK, ALTINDA KALIP ÖLEBİLİRDİK'Yaşar Adıgüzel, asma tavanın üzerlerine çökmediği için şanslı olduklarını belirterek, "Biz bir yakanımızın nikahı için evden ayrılmıştık. Akşam saatlerinde döndük. Salona girmek istedim ama kapıyı açamadım. Kapıyı zorlayarak açtığımda asma tavanın çöktüğünü gördük. İçeriye giremiyoruz. Asma tavanın çöktüğü sırada evde olsaydık, altında kalıp ölebilirdik. Hastayım ilaçlarımda salonda kaldı" dedi.

KORONAVİRAS tedbirleri kapsamında durdurulan iç hat uçuşlarının yeniden başlamasıyla Siirt Havaalanı'na 85 gün sonra ilk uçak, indi.Koronavirüs tedbirleri nedeniyle getirilen kısıtlamalar çerçevesinde 20 Mart günü uçuşlara kapatılan Siirt Havaalanı, bugün yeniden hizmet vermeye başladı. 85 gün kapalı kalan Siirt Havalimanı'na bugün saat 10.00'da, 200 yolcuyla İstanbul Havalimanı'ndan gelen Türk Hava Yolları'na ait uçak iniş yaptı. Kente inen ilk uçağın kabin ekibini ve yolcularını, havalimanı yetkilileri karşıladı.

SAĞLIKLI Turizm Belgelendirme Programı kapsamında, Türkiye genelinde 8 Haziran'da 22 olan belgeli otel sayısı beş günde 81'e yükseldi. Belgelendirme süreci devam eden 321 otel sırada bekliyor. Antalya 31 sertifikalı otel ve 149 başvuruyla Türkiye'de ilk sırada.Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda başlatılan, dünyada da ilk örneklerden biri olan 'Sağlıklı Turizm Belgelendirme Programı' ile koronavirüs sürecinde oteller, restoranlar ve kafeler, havalimanları, tur ve transfer araçları olmak üzere dört ayrı kategoride sağlık, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uygunluk açısından Sağlıklı Turizm Belgesi veriliyor. Belgeler, Türkiye Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) onaylı 10 yetkili firma ve Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından yapılan başvurular üzerine denetimler sonucunda firma ve kuruluşlara teslim ediliyor.80 OTEL, 11 RESTORAN BELGE ALDIKültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, Sağlıklı Turizm Belgelendirme Programı kapsamında, 13 Haziran itibarıyla Türkiye genelinde 401 otel ve 50 restoran/kafenin başvuruları alındı. Bunlardan 80 otel ve 11 restorana 'Sağlıklı Turizm Belgesi' verildi. Başvuruları alınan diğer otel, restoran/kafelerle ilgili denetim süreçleri devam ediyor. Belge için yetkili akreditasyon kuruluşlarına, günlük başvurular da yoğun şekilde sürüyor.ANTALYA İLK SIRADAAntalya, hem başvuru hem belge verilen otel sayısıyla Türkiye'de ilk sırada yer alıyor. Türkiye'de ilk Sağlıklı Turizm Belgesi, Antalya'nın Serik ilçesi Belek turizm bölgesindeki Sueno Deluxe Belek & Golf Belek'e verildi. 149 başvurunun bulunduğu Antalya'da belge verilen otel sayısı 31'e ulaştı.ANTALYA'NIN BELGELİ OTELLERİManavgat'ta Aydınbey Kings Palace, Alibey Resort Sorgun, Club Blue Waters, Selge Beach Resort, Side Premium Hotel, Sueno Hotels Beach Side. Konyaaltı'nda The Corner Park, Crown Plaza. Aksu'da Grand Park Lara Hotel, Concorde de Luxe Resort. Kemer'de Grand Park Kemer, Akka Hotels Alinda, Doubletree By Hilton, Rixos Hotel Tekirova. Muratpaşa'da Khan Otel, Akra Hotel, Barut Lara Resort, Rixos Downtown. Serik'te Rixos Premium Belek Otel, Cornelia Diamond Golf Resort&SPA, Sarp Belek Hotels, The Land of Legends Theme Park, Voyage Belek. Alanya'da Akka Hotels Andeton, First Class Hotel, Gold Island, Goldcity Otel, Rubi Platinum SPA Resort Suites, Syedra Princess Otel, Xpreia Saray Beach Otel. Kumluca'da Şah İnn Paradice Tatil Köyü.İSTANBUL İKİNCİ13 Haziran'a kadar belgeli oteller sıralamasında İstanbul, 61 başvuru ve 14 otel sayısıyla ikinci sırada. Akgün İstanbul Otel, Eresin Hotels Sultanahmet, Eresin Taksim&Premier Otel, Hilton İstanbul Bomonti, Crowne Plaza İstanbul Florya, Dedeman Bostancı Otel, Hilton Bosphorus, Hilton İstanbul Kozyatağı, Nidya Hotel Esenyurt, Radisson Blu Vadi İstanbul, Radisson Hotel President Beyazıt, Radisson Residence Avrupa TEM, Ramada By Wyndham İstanbul Asia, Sheraton İstanbul Ataköy Hotel belge alan oteller oldu.MUĞLA, TRABZON VE ANKARAMuğla'da Hilton Bodrum Türkbükü Resort &SPA, Bodrium Otel&SPA, Club Resort Select Maris, Duja Bordum, Lux Bodrum Resort, Rixos Bodrum Otel, Rixos Premium Göcek, The Bodrum Edition olmak üzere 8 otel belge aldı.Trabzon'da Fengo Otel, Kuhla Otel, Sera Lake Hotel, Doubletree By Hilton Trabzon, Tilya Resort Otel, Yıldız Life Otel, Zorlu Grand Hotel olmak üzere 7 otele belge verildi.Ankara'da Hotel Bilkent, Newpark Hotel, Çam Thermal Resort &SPA Convention Center, Cimcime Sultan Kaplıcası ve Oteli, Sheraton Lugal A Luxury Collection Hotel ve Üforiz Termal Otel olmak üzere 6 otel belge aldı.DİĞER İLLERDEKİ BELGELİ OTELLERİzmir'de Ege Palas ve Ilıca SPA&Wellness Thermal Resort, Bursa'da Gönlüferah Otel ve Almira Hotel, Afyonkarahisar'da NG Afyon Welness & Convention, Balıkesir'de Grand Asya Hotel, Kocaeli'de Hyatt House Gebze, Nevşehir'de Yunak Evleri Cappadocia Cave Hotel, Gaziantep'te Tuğcan Hotel, Konya'da Ramada Plaza, Rize'de Ramada Plaza Rize Otel, Sakarya'da NG Sapanca Wellness & Convention, Bingöl'de Binkap Termal Otel, Denizli'de Karahayıt Doğa Termal SPA Otel, Tekirdağ'da Des Otel belge almaya hak kazandı.OTELLERDE 157 KRİTERSağlıklı Turizm Belgesi, konaklamadan yeme içme tesislerine, tesis çalışanlarından misafirlerin kendi sağlık durumuna geniş bir yelpazede yeni tedbirleri tanımlıyor. Covid-19 pandemisinin olumsuz etkilerinin sona ereceği döneme hazırlık olarak, turizm işletmelerinin faaliyetlerine yeniden başlayacağı dönemde, tüketicide oluşan Covid-19 bulaşma endişesi, yüksek hijyen ve güvenlik beklentilerini karşılamak üzere yapılması gereken çalışmaları, iş yerlerinde çalışanlara yönelik eğitim programlarının planlanması, Covid-19 virüsünün bulaşmasını önlemeye yönelik usul ve esasları belirliyor. Oteller için 157, restoran ve kafeler için 122 kriterden oluşuyor. Sertifikalara konulacak karekod sistemiyle tüm müşteriler kaldıkları tesisin denetim geçmişini şeffaf olarak görebilecek. Aylık gerçekleşecek denetimlerin bir kısmı haberli, bir kısmı habersiz olacak. Denetçiler zaman zaman gizli müşteri olarak tesislerde kalarak alınan önlemleri yerinde inceleyecek.

Bursa Teknik Üniversitesi'nde geliştirilip üretilen, doku tasarımı ve lif yapısı farklılaştırılmış yeni maske kumaşının seri imalatına başlandı. Bez kumaşın statik elektriklenmeyle bakteri filtrasyonunu sağladığını belirten Polimer Malzeme Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Kenan Yıldırım, "Bez kumaştan, N-95 maske seviyesinde üretim yaptıkö dedi.Bursa Teknik Üniversitesi Bilimleri Fakültesi Polimer Malzeme Mühendisliği Bölümü, yıkanabilir ve üst düzey filtrasyon özelliğine sahip olan kumaş üretti. BTÜ Teknoloji Transfer Ofisi AŞ ile bir tekstil firması arasında yürütülen proje kapsamında doku tasarımı ve lif yapısı farklılaştırılmış yeni maske kumaşının seri imalatına başlandı. Kumaş ve kumaştan üretilen maskeler ise Umman, Tunus, Fas, ABD, Fransa, Almanya ve İngiltere'ye ihraç ediliyor.'KUMAŞTA BASINÇ VE STATİK ELEKTRİKLENMEYİ SAĞLADIK'Konuyla ilgili açıklama yapan Bursa Teknik Üniversitesi Doğa Bilimleri Fakültesi Polimer Malzeme Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Kenan Yıldırım, "Dokuma kumaşta, gözenekler büyük olmasına rağmen, gözenek büyüklüğünden daha küçük partikülleri filtre edebileceğimizi ön gördük. Yeni bir kumaş tasarlayalım dedik. Filtrasyon mekanizmasının en önemlisi statik elektriklenmeyle yakalamak ve basınç farkı oluşturarak partiküllerin rast gele hareket etmesini sağlamak. Türbülansa giren uçak gibi, uçak akış yapar ama hava akımı değişince sendelemeye başlar. Lamine akışı değiştiren bir akış var. İnsan, saatte 8 litre hava alır. 8 litrelik bir debi akışı olurken kumaş bu akışta türbülans oluşturuyor. Havayla birlikte gelen o partiküllerin sendeleyerek ayrılmasını sağlıyor. Kumaşın özelliğinden dolayı statik elektriklenmeyle de bakterilerin filtrasyonunu sağlayabiliyor.Kumaş doku tasarımı ve fiziksel özellikleriyle bunu başarabileceğimizi ön gördük. Çalışmalar yapıldı. Doku yapısını ve kullanılacak ip çeşitlerini belirledikten sonra anlaştığımız bir tekstil fabrikasında çalışmalar yapıldı" dedi.'N-95 SEVİYESİNDE BEZ MASKE ÜRETTİK'Maskelerin özelliklerinden bahseden Prof. Dr. Yıldırım, "Cerrahi maskelerde uygulanacak test metodu IM 14-683 metodu. Burada maskeler 3 Tip-1, Tip-2, Tip-2R olmak üzere 3'e ayrılmıştır. Tip-2R, bizzat ameliyat ortamında kullanılacak maskeler olup, su iticilik özelliği eklenmiştir. Tip-1 ve Tip-2 ise filtrasyon etkinliği bakımından sınıflandırılmıştır. Kullan-at diye kullanılan cerrahi maske dediğimiz tek kullanımlık maskeler 14-683'tür. Tip-1 ve Tip-2, hastanede ve günlük hayatta kullanılabilen maskelerdir. Bunlar da iki parametreyle sınıflandırılır. Biri bakteri filtreleme etkinliği, ikincisi ise nefes alabilirlik parametresidir. Bir bu iki parametre bazında kumaşımızı test ettiğimizde olumlu sonuçlar aldık. Avrupa standartlarına göre testler yürüttük. Eurolab'a bir modelimizi teste gönderdiğimizde gelen sonuç FFP-2 sınıfı, yani N-95 sınıfındaki değerleri sağladığını gördükö diye konuştu.'8 ÜLKEYE İHRAÇ EDİYORUZ'Maskelerin seri üretimini yapan bir tekstil firması Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Yardımcı, "Bursa Teknik Üniversitesi ile görüşmelere başladık. Gerekli testleri yapıp olumlu sonuçlar alınca Nisan ayında bizim ürünümüz her şeyiyle oluşturulan bir ürün durumuna geldi. Üretimimizi kendi tesisimizde yapıyoruz. Dokumadan sonra konfeksiyon, paketleme ve sevkiyat aşamaları başlıyor. İlk sevkiyatımızı yurt dışında Tunus'a yaptık. Sevkiyatı yaptığımız zaman Avrupa'da bez maske standartları oluşmamıştı. Daha sonra Fas, Umman, Amerika, Cezayir, Fransa, İngiltere ve Almanya'ya ihracat yaptık. Toplamda 8 ülkeye ihracat yaptık. Amerika, 4 Temmuz Kurtuluş Günü için kendi özel desenlerini verdi. Kendi bayraklarından ürünler imal ettikö şeklinde konuştu.'GERİ DÖNÜŞÜMÜ KOLAY BİR MASKE'

Bez maskenin aynı zamanda çevre dostu olduğunu belirten Tekstil firmasının Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Alkılıç, "Pandemi sürecinde ülkemize neler katabiliriz düşüncesiyle Bursa Teknik Üniversitesiyle görüşmelere başladık. Geri dönüşümü kolay olan, bertarafı kolay olan, atık olmayan bir ürün geliştirdik. Önce kumaş olarak başladık. Asıl amaçlarımızdan biri, çevre kirliliğini önleyebilmek için geri dönüşümü kolay olan, daha kullanışlı, 20-30 yıkamaya dayanıklı bir kumaştan maske üretmekti Yaklaşık 8 ülkeye ihracatımız oldu. Katma değeri yüksek ama maliyeti daha az olan bir ürün üretip piyasada biz de devlete ve millete hizmet edebileceğimiz bir ürün geliştirmeyi amaçlamıştık. Bunda da başarılı oldukö dedi.

