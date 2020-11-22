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DHA YURT BÜLTENİ- 4

22.11.2020 11:14 | Son Güncelleme: 22.11.2020 11:18
DHA YURT BÜLTENİ- 4

KPSS adaylarının yardımına polis yetiştiTOKAT'ta Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) öncesi, kimliklerini evde unutan ve kaybeden adayların yardımına polis ekipleri yetişti.

KPSS adaylarının yardımına polis yetişti

TOKAT'ta Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) öncesi, kimliklerini evde unutan ve kaybeden adayların yardımına polis ekipleri yetişti. İl Nüfus Müdürlüğü'nde işlem yaptıran 7 aday, sınava girecekleri okullara polis araçlarıyla yetiştirilirken, 1 aday ise sınava 2 dakika geç kaldığı için alınmadı. 

Kentte ortaöğretim düzeyi KPSS'ye girmek için sınav salonlarına gelen adaylar, güvenlik kontrolünden geçirilerek içeri alındı. Güvenlik kontrolü sırasında plastik su şişelerindeki etiketler alındı, adayların üzerindeki metal toka, yüzük, kolye ve kemerler de çıkartıldı.

1 ADAY SINAVA GİREMEDİKimliklerini evde unutan adayların yardımına ise polis ekipleri yetişti. Kimliklerini kaybeden ya da üzerinde fotoğraf olmayan 8 aday, İl Nüfus Müdürlüğü'nde geçici kimlik çıkardıktan sonra polis ekiplerinden yardım istedi. 7 kişi, polis araçlarının yardımıyla sınavlara girecekleri okullara yetiştirildi. İl Nüfus Müdürlüğü'nde geçici kimlik çıkaran bir aday ise sınava 2 dakika geç kaldığı için içeriye alınmadı.Adaylar sınavda ter dökerken, yakınları da dışarıda başarıları için dua etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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