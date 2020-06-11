DHA YURT BÜLTENİ-18 Şehit Kaymakam Safitürk'ün babası: Cezayı yetersiz buluyorumŞEHİT Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün babası Asım Safitürk, oğlunun şehit edilmesiyle ilgili davada sanıklara verilen cezayı az bulduğunu söyledi.

Şehit Kaymakam Safitürk'ün babası: Cezayı yetersiz buluyorum

ŞEHİT Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün babası Asım Safitürk, oğlunun şehit edilmesiyle ilgili davada sanıklara verilen cezayı az bulduğunu söyledi.

10 Kasım 2016'da Mardin'in Derik ilçesinde PKK'lı teröristlerce makamına konulan bombayla şehit edilen Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün davasında sanık Şerif Mesutoğlu'na verilen 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 28 yıl ceza ile Fikret Deniz'e verilen 5 yıllık ceza, Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından onandı. Şehit Kaymakam Safitürk'ün Sakarya'nın Arifiye ilçesinde yaşayan babası Asım Safitürk, verilen cezanın az olduğunu söyledi.

Oğlunun makamında şehit edildiğini belirten Asım Safitürk, "Yargıtay'ın onayladığı cezayı adil bulmuyorum. Ben hukuksuzluğu Mardin'de buluyorum. Edindiğimiz bulgulara göre hukuk yerini bulmamıştır. 15 Temmuz'da şehit olan Ömer Halisdemir'in katilleri olan 5 kişiye 5 kez ağırlaştırılmış müebbet verilirken, benim çocuğum bir ilçede elinde silah yokken ve devleti temsil ederken makamında şehit edildi. Benim çocuğum böyle katledildi. Yetersiz buluyorum ben bu cezayıö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Asım Safitürk açıklama

Evin içinden detayŞehit Kaymakam Safitürk mezarlığı detayHABER-KAMERA: Ramiz Kaan OKTAR/ARİFİYE (Sakarya),

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Dürümlü saldırısında 16 yakınını kaybeden Yaman: Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu'nun, önceki gün etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin 4 yıl önceki Diyarbakır'ın Sur ilçesine bağlı Dürümlü mezrasındaki saldırının faili İzzet Yiğit olduğunu açıkladı. Saldırıda 16 yakının kaybeden Hacı Yaman, "Cumhurbaşkanımız taziye yerine geldiğinde bizzat babama sarılarak şehitlerin kanlarını yerde bırakmayacaklarını söylemişti. Kendisine sonsuz teşekkür ediyorum" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ'ın Arıcak ilçesinde önceki gün etkisiz hale getirilen 2 PKK'lı teröristten birinin Diyarbakır'ın Sur ilçesine bağlı Dürümlü mezrasında 16 sivilin şehit edildiği, 36 kişinin yaralandığı olayın ve 18 Ağustos 2016'da Elazığ Emniyet Müdürlüğü saldırısının faili Turuncu Kategorideki terörist İzzet Yiğit olduğunu açıkladı.

Açıklamanın ardından Sur ilçesine bağlı Dürümlü mezrasındaki saldırıda 2 kardeşini, amcası ve 13 kuzenini kaybeden Hacı Yaman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a ayrı ayrı teşekkürlerini iletti. Şehitlerinin kanının yerde kalmadığını söyleyen Hacı Yaman, "Bugün o şehitlerimizin kanı yerde kalmadı. Başta Cumhurbaşkanı'mız, İçişleri Bakanımız, Milli Savunma Bakanı'mıza teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanı'mız taziyeye geldiğinde babama sarılıp, şehitlerin kanının yerde kalmayacağını söylemişti. Cumhurbaşkanımız sözünü tuttu. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı" dedi.

Kaynak: DHA