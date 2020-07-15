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Ak Parti Edirne'de, 15 Temmuz şehitleri ve Ayasofya için lokma dağıttı (2)KEŞAN'DAKİ ANMA ETKİNLİKLERİEdirne'nin Keşan ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde şehitlerin kabirleri ziyaret edilip, dualar okundu, karanfiller bırakıldı.

DHA YURT BÜLTENİ - 14
15.07.2020 16:35 | Son Güncelleme: 15.07.2020 16:39

Ak Parti Edirne'de, 15 Temmuz şehitleri ve Ayasofya için lokma dağıttı (2)

KEŞAN'DAKİ ANMA ETKİNLİKLERİ

Edirne'nin Keşan ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde şehitlerin kabirleri ziyaret edilip, dualar okundu, karanfiller bırakıldı.Keşan'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde kaymakamlık tarafından düzenlenen etkinlikte şehitler kabirleri başında anıldı. Keşan Şehitliği'ndeki anmaya Keşan Kaymakamı Nuri Özder, 4'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Piyade Albay Öztürk Mustafa Yılmaz, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, şehit aileleri ve askeri erkan katıldı. Keşan Müftüsü Mehmet Yiğit tarafından dua okunduktan sonra şehit mezarlarına kırmızı karanfil bırakıldı. Katılımcılar, daha sonra İki Minareli Çarşı Camii'nde şehitler için okutulan Kuran-ı Kerim tilaveti ve hatim duasına katıldı. AK Parti Keşan İlçe Başkanlığı tarafından ise 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Alparslan Türkeş Meydanı'nda vatandaşlara lokma dağıtıldı.

Kaynak: DHA

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