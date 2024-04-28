Keşan'da Hint keneviri yetiştiricisi gözaltına alındı
Edirne'nin Keşan ilçesinde evinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli gözaltına alındı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan aramada 196 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Edirne'nin Keşan ilçesinde evinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık olaylarının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, Keşan'a bağlı Siğilli köyünde uyuşturucu şüphelisinin evinde arama yaptı.
Aramada, saksılar içinde yetiştirilen 196 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.