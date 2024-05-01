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Jandarma ve Aile İçi Şiddetle Mücadele Ekipleri İşçileri Ziyaret Etti

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Edirne İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Karayolları 1. Bölge Müdürlüğünde görevli işçileri 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla ziyaret etti. Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri ise Keşan, Uzunköprü ve İpsala ilçelerindeki işçileri ziyaret ederek 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı ve kadına karşı şiddetin önlenmesi konusunda bilgilendirme yaptı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, sorumluluk bölgesinde çalışan Karayolları 1. Bölge Müdürlüğünde görevli işçileri 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla ziyaret etti.

Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri de Keşan, Uzunköprü ve İpsala ilçelerinde sorumluluk bölgelerindeki fabrikalar, iş yerleri ve tarlalarda çalışan işçileri ziyaret ederek 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

Ekipler ayrıca kadına karşı şiddetin önlenmesi ve KADES mobil uygulaması hakkında da işçileri bilgilendirdi.

Kaynak: AA / Güncel

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