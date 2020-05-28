Dağ keçisi hastane bahçesinde görüntülendi Elazığ'da, avlanması yasak bir dağ keçisi Şehit Fethi Sekin Şehir Hastanesi bahçesinde görüntülendi.

Elazığ'da, avlanması yasak bir dağ keçisi Şehit Fethi Sekin Şehir Hastanesi bahçesinde görüntülendi.

Alınan bilgiye göre, Elazığ Şehit Fethi Sekin Hastanesinin bahçesine akşam saatlerinde nereden geldiği belirlenemeyen yavru bir dağ keçisi girdi.

O anlar hastane görevlileri tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi. Görüntülerde, etrafta bir süre koşuşturan dağ keçisi daha sonra gözden kayboluyor.

Kaynak: AA