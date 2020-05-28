Dağ keçisi hastane bahçesinde görüntülendi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Dağ keçisi hastane bahçesinde görüntülendi

Elazığ'da, avlanması yasak bir dağ keçisi Şehit Fethi Sekin Şehir Hastanesi bahçesinde görüntülendi.

28.05.2020 22:50 | Son Güncelleme: 28.05.2020 22:54

Elazığ'da, avlanması yasak bir dağ keçisi Şehit Fethi Sekin Şehir Hastanesi bahçesinde görüntülendi.

Alınan bilgiye göre, Elazığ Şehit Fethi Sekin Hastanesinin bahçesine akşam saatlerinde nereden geldiği belirlenemeyen yavru bir dağ keçisi girdi.

O anlar hastane görevlileri tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi. Görüntülerde, etrafta bir süre koşuşturan dağ keçisi daha sonra gözden kayboluyor.

Dağ keçisi hastane bahçesinde görüntülendi

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Bitlis'te çobanlık yapan 3 çocuk babası, yıldırım çarpması sonucu vefat etti Haber
Bitlis'te çobanlık yapan 3 çocuk babası, yıldırım çarpması sonucu vefat etti
Hırsızlar, öğle arası şekerleme yapan çiftçinin tüm meyvelerini toplayıp kaçtı Haber
Hırsızlar, öğle arası şekerleme yapan çiftçinin tüm meyvelerini toplayıp kaçtı
ABD'li hakim, tecavüze uğrayan kadına sorduğu soru sonrası görevden alındı Haber
ABD'li hakim, tecavüze uğrayan kadına sorduğu soru sonrası görevden alındı
Diyanet, kadın erkek el ele halay çekmenin ve horon tepmenin İslam'a aykırı olduğunu belirtti Haber
Diyanet, kadın erkek el ele halay çekmenin ve horon tepmenin İslam'a aykırı olduğunu belirtti
Fuhuş için anlaştığı kadını boş arazide öldüren zanlı: Telefonumu çalıp bana saldırdı Haber
Fuhuş için anlaştığı kadını boş arazide öldüren zanlı: Telefonumu çalıp bana saldırdı
Son Dakika: Şehirler arası seyahat sınırlaması 1 Haziran'dan itibaren tamamen kaldırılacak Haber
Son Dakika: Şehirler arası seyahat sınırlaması 1 Haziran'dan itibaren tamamen kaldırılacak
Karabük'te 13 gün sonra koronavirüs vakası görüldü
Karabük'te 13 gün sonra koronavirüs vakası görüldü
Öfkeli baba, Müslümanlıktan Hristiyanlığa geçen kızını diri diri yakmak istedi
Öfkeli baba, Müslümanlıktan Hristiyanlığa geçen kızını diri diri yakmak istedi
Acun Ilıcalı, anneliğini çok beğendiği Şeyma Subaşı'nı öve öve bitiremedi
Acun Ilıcalı, anneliğini çok beğendiği Şeyma Subaşı'nı öve öve bitiremedi
Ordulu vatandaş, 200 bin dolara satmadığı gizemli taşı Erdoğan'a teslim etmek istiyor
Ordulu vatandaş, 200 bin dolara satmadığı gizemli taşı Erdoğan'a teslim etmek istiyor
15 Temmuz gazisinin yürek burkan dramı! Devlet büyüklerinden yardım bekliyor
15 Temmuz gazisinin yürek burkan dramı! Devlet büyüklerinden yardım bekliyor
Aydın'da erkek arkadaşı tarafından pompalı tüfekle öldürülen genç kızın babasının sözleri yürek dağladı
Aydın'da erkek arkadaşı tarafından pompalı tüfekle öldürülen genç kızın babasının sözleri yürek dağladı
Koronavirüs nedeniyle ara verilen Bodrum-Datça feribot seferleri yeniden başladı
Koronavirüs nedeniyle ara verilen Bodrum-Datça feribot seferleri yeniden başladı
Canlı yayında yöneltilen 'Kürtçe' sorusu Acun'u küplere bindirdi: Vatan hainleri, vicdansızlar
Canlı yayında yöneltilen "Kürtçe" sorusu Acun'u küplere bindirdi: Vatan hainleri, vicdansızlar
Son Dakika: Hafta sonu 15 ilde uygulanacak olan sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu
Son Dakika: Hafta sonu 15 ilde uygulanacak olan sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu
Caner'den oyuncu eşiyle ilgili yıllar sonra gelen itiraf: Kapısında yattım
Caner'den oyuncu eşiyle ilgili yıllar sonra gelen itiraf: Kapısında yattım
Brent petrolün varili 34,12 dolardan işlem görüyor
Brent petrolün varili 34,12 dolardan işlem görüyor
Profesör uyardı! Camilerde virüsü yayacak tekbir gibi yüksek sesli konuşmalar alçak tondan yapılmalı
Profesör uyardı! Camilerde virüsü yayacak tekbir gibi yüksek sesli konuşmalar alçak tondan yapılmalı
Her şey saniyeler içinde oldu! Kapkaç ve kapkaççının yakalanma anı kamerada
Her şey saniyeler içinde oldu! Kapkaç ve kapkaççının yakalanma anı kamerada
Banka müdürü kadın, sokak ortasında saldırıya uğradı! Dehşete düşüren anlar kamerada
Banka müdürü kadın, sokak ortasında saldırıya uğradı! Dehşete düşüren anlar kamerada
Yükselişe geçen altının gram fiyatı 377,5 liradan işlem görüyor
Yükselişe geçen altının gram fiyatı 377,5 liradan işlem görüyor
Negredo'nun antrenman sırasında Beşiktaş forması giymesi sosyal medyada gündem oldu
Negredo'nun antrenman sırasında Beşiktaş forması giymesi sosyal medyada gündem oldu
Henry Onyekuru, Galatasaray için Olympiakos'un teklifini reddetti
Henry Onyekuru, Galatasaray için Olympiakos'un teklifini reddetti
Aile kavgası bir babayı evlat katili yaptı
Aile kavgası bir babayı evlat katili yaptı
Bakanlık, kendisini uzman çavuş olarak tanıtıp 43 kadına cinsel saldırıda bulunan 'uzman sapık' için harekete geçti
Bakanlık, kendisini uzman çavuş olarak tanıtıp 43 kadına cinsel saldırıda bulunan "uzman sapık" için harekete...
Diyarbakır'da tekstil fabrikasında çalışan 16 işçinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Diyarbakır'da tekstil fabrikasında çalışan 16 işçinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Interpol'ün aradığı 700 bin liralık otomobil, Konya'da bulundu
Interpol'ün aradığı 700 bin liralık otomobil, Konya'da bulundu
Kolonyadaki alkol oranına dikkat! Fazlası koronavirüsün yapışmasına neden oluyor
Kolonyadaki alkol oranına dikkat! Fazlası koronavirüsün yapışmasına neden oluyor
İletişim ödülünde Cemal Can ile konuşan Danla Bilic, kendisine laf atan Yasin'e sert çıktı: Hesabınla vedalaş
İletişim ödülünde Cemal Can ile konuşan Danla Bilic, kendisine laf atan Yasin'e sert çıktı: Hesabınla vedalaş
15 ilde bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulaması devam edecek
15 ilde bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulaması devam edecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Rüştü Zorlu Adnan Menderes Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akbağ İrem Derici Bülent Serttaş İbrahim Tatlıses
Spor Rıza Çalımbay Nihat Özdemir Malcolm Thomas Michael Jordan Robert Prosinecki
Daha Fazla Kadın Haziran Beşiktaş Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Dağ keçisi hastane bahçesinde görüntülendi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.5.2020 22:54:46. #1.14#
title