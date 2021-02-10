Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Batılı ülkeler salgınla baş etmekte zorlanırken, biz salgın sonrası dönemin hazırlıklarına başladık"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Batılı ülkeler salgınla baş etmekte zorlanırken, biz salgın sonrası dönemin hazırlıklarına başladık"

10.02.2021 13:13 | Son Güncelleme: 10.02.2021 13:21

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katıldı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katıldı. (4)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Batılı ülkeler salgınla baş etmekte zorlanırken, biz salgın sonrası dönemin hazırlıklarına başladık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Faaliyetlerine ara verilen esnaflarımız başta olmak üzere, salgından olumsuz etkilenen her vatandaşımızın sıkıntısını biliyor, meselesini yakından takip ediyoruz. Bu sıkıntıların çözümü için sürekli yeni destek programları geliştiriyoruz"

Erdoğan: "Sadece sosyal koruma kalkanı kapsamında vatandaşlarımıza ve çalışanlarımıza verdiğimiz destekler 51 milyar lirayı geçti"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hazinemiz, esnafımızın ve milletimizin emrindedir. Bay Kemal bunları takip edemiyorsa ben ne yapayım. Biz kasamızdan çıkanı, nereye, ne verdiğimizi gayet iyi biliyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Batılı ülkeler salgınla baş etmekte zorlanırken, biz salgın sonrası dönemin hazırlıklarına başladık'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Batılı ülkeler salgınla baş etmekte zorlanırken, biz salgın sonrası dönemin hazırlıklarına başladık'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Batılı ülkeler salgınla baş etmekte zorlanırken, biz salgın sonrası dönemin hazırlıklarına başladık'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Batılı ülkeler salgınla baş etmekte zorlanırken, biz salgın sonrası dönemin hazırlıklarına başladık'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bardakcı

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