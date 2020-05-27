Çocuklar güneşli havanın tadını çıkardı Korona virüs tedbirlere çerçevesinde sokağa çıkma kısıtlaması getirilen çocuklar, bu gün parklarda güneşli havanın tadını çıkardı.

Korona virüs tedbirlere çerçevesinde sokağa çıkma kısıtlaması getirilen çocuklar, bu gün parklarda güneşli havanın tadını çıkardı.

Tüm dünyayı etkileyen korona virüs tedbirleri çerçevesinde 0-14 yaş arası çocuklar bu gün 11: 00 ve 15: 00 saatleri arasında aileleri ile birlikte sokağa çıktı.

Parklara ve oyun alanlarına akın eden çocuklar, hem güneşli havanın hem de doyasıya oynayabilmenin keyfini çıkardı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA