Çocuklar güneşli havanın tadını çıkardı
Korona virüs tedbirlere çerçevesinde sokağa çıkma kısıtlaması getirilen çocuklar, bu gün parklarda güneşli havanın tadını çıkardı.
27.05.2020 14:26 | Son Güncelleme: 27.05.2020 14:30
Korona virüs tedbirlere çerçevesinde sokağa çıkma kısıtlaması getirilen çocuklar, bu gün parklarda güneşli havanın tadını çıkardı.
Tüm dünyayı etkileyen korona virüs tedbirleri çerçevesinde 0-14 yaş arası çocuklar bu gün 11: 00 ve 15: 00 saatleri arasında aileleri ile birlikte sokağa çıktı.
Parklara ve oyun alanlarına akın eden çocuklar, hem güneşli havanın hem de doyasıya oynayabilmenin keyfini çıkardı. - KAYSERİ
Kaynak: İHA