Kayseri'de 4-6 yaş arası öğrenciler Kur'an okumaya başladı
Kayseri'nin Develi ilçesinde faaliyet gösteren Kur'an Kursu'ndaki 4-6 yaş arası 11 öğrenci, düzenlenen törenle Kur'an okumaya başladı. Develi Müftülüğü'ne bağlı olarak faaliyet gösteren kurslarda toplam 185 öğrenci eğitim görüyor.
Kayseri'de Develi İlçe Müftülüğü'ne bağlı olarak faaliyet gösteren Kur'an Kursu'ndaki 4-6 yaş arası 11 öğrenci düzenlenen törenle Kur'an okumaya geçti.
Develi Müftülüğü'ne bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren 12 kurs merkezinde 4-6 yaş öğrencilere okul öncesi eğitim verilirken, kurslarda toplam 185 öğrenci eğitim görüyor. İlçedeki 4-6 yaş kurslarından Merkez Kur'an Kursu'nda ise eğitim gören 11 öğrenci için Kur'an-ı Kerim okumaya geçiş töreni düzenlendi.
Develi Müftülüğü Toplantı Salonu'nda düzenlenen törene İlçe Müftüsü Emin Patan, öğrenciler ve veliler katıldı. - KAYSERİ