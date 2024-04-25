Kayseri'de müteahhidin dolandırıcılık davası başladı

Kayseri'de bir daireyi farklı kişilere sattığı iddia edilen müteahhidin yargılanmasına başlandı.

Kayseri Adliyesi 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya başka davadan tutuklu sanık T.Ç. SEGBİS ile katılırken, Müşteki A.Ç. ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu. Sanık T.Ç. savunmasında dolandırmak niyetinde olmadığını, muhasebe servisinde yapılan hatadan kaynaklı müştekiye verilen dairenin başka birine satıldığını iddia etti. Müştekiye istediği takdirde aynı binada bulunan başka bir daireyi verebileceğini söyleyen sanık, suçsuz olduğunu belirterek beraatini istedi. Müşteki A.Ç. ise savunmasında 2020 yılında bedensel engelli çocuğu olması hasebiyle zemin kattan ev almak için sanık T.Ç. ile 270 bin TL karşılığında anlaştıklarını söyledi. Ödemeyi yapmak için aracını 120 bin TL karşılığında müteahhide verdiğini, kalan 150 bin TL'yi ise zaman içinde parça parça ödeyerek borcunu bitirdiğini, bunun karşılığında makbuz değil ama toplu olarak borcu yoktur kağıdı verildiğini söyledi. Ayrıca Müşteki A.Ç. 2023 yılında evinin son durumuna bakmaya gittiğinde bir başka şahısla karşılaştığını ve o şahsın bu dairenin kendisine ait olduğunu, tapunun da kendi üzerinde olduğunu söylediğini ifade etti. A.Ç.; bu durumun ardından sanık T.Ç.'ye gittiğini ve durumu anlattığında T.Ç.'nin bir yanlışlık olduğunu ve 'yerine 1. kattan daire verelim' dediğini, ancak bu görüşmeden 9 gün sonra o dairenin de başka birine satıldığını öğrendiğini söyledi. A.Ç., zararının karşılanmadığını ve ev sahibi olamadığını, halen kirada oturduğunu da ifadesinde belirtti.

Müşteki avukatı ise sanığın bu olay dışında birçok kişiyi de bu şekilde mağdur ettiğini ve buna benzer 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılaması devam eden davayla birleştirilmesini ve sanığın cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı başka bir tarihe erteledi. - KAYSERİ