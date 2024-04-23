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Yeşilspor, Fevzi Çakmakspor'u mağlup etti

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Kayseri Şeker 2. Amatör Küme C Grubu'nda mücadele eden Yeşilspor, zayıf rakibi Fevzi Çakmakspor'u 4-2 yenerek şampiyonluk yolunda önemli bir galibiyet aldı.

Kayseri Şeker 2. Amatör Küme C Grubunda şampiyonluk mücadelesi veren Yeşilspor, zayıf rakibi Fevzi Çakmakspor'u 4-2 mağlup etti.

Stat: Vali Muammer Güler Stadı

Hakemler: Yaşar Beşağıl, Burak Özgül, Furkan Saltık

Yeşilspor: Enes Uğur Kılıç, Güngör Özdemir, Mete Uzun,Umut Tunç, İsmail Dayı, Hasan Tuğrul, (Osman Can Alkan dk.55), Safa Fırat, Latif Aydemir, H.Barış Temizyürek, Orhun Aydın, İbrahim Sadri Şimşek

Fevzi Çakmakspor: Arda Kılıçaslan, Fazıl İldeş, (Yusuf Karagöz dk.80), İsmail Serkan Arslan, Mehmet Can Gülay, Burak Kaya, Yusuf Uçar, Cengizhan Bakar, Salih Er, (Fikri Kılıçaslan dk.58), Musa Yüksel, Kürşat Yüksel, Emre Soylu

Goller: İbrahim Sadri Şimşek (dk.39), H.Barış Temizyürek (dk.41), İsmail Dayı (dk.47), DOsman Can Alkan (dk.90+1) (Yeşilspor), Musa Yüksel (dk.51) ( Fevzi Çakmakspor)

Kırmızı Kart: Yusuf Uçar (dk.78) (Fevzi Çakmakspor) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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