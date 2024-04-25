18. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Kayseri Bölge Yarışması ödül töreni ile tamamlandı.

Erciyes Üniversitesinden (ERÜ) yapılan açıklamaya göre, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığınca ERÜ ev sahipliğinde düzenlenen 18. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Kayseri Bölge Yarışması'nın ödül töreni gerçekleştirildi.

Sabancı Kültür Sitesi'nde düzenlenen ödül törenine, Vali Yardımcısı Adnan Türkdamar, Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, okul müdürleri, danışman öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Törende Konuşan Altun, yarışmaya katılan öğrencileri ilerde ERÜ'nün birer öğrencisi olarak görmekten mutlu olacaklarını belirtti.

Derece elde eden öğrencileri tebrik eden Altun, "Sevgileri gençler, araştırma projesi yapma eğiliminize devam ettirin." ifadesini kullandı.

Öğrencilere seslenen Karaköse ise "Ne olursa olsun bir Türk genci olarak her zaman kendinize güvenin. Bizim kadim bir tarihimiz var. Çok onurlu, dünyaya hükmetmiş atalarımız var. Sizler onların torunlarısınız. Bu düstur ile çalışmayı, emeği hiç bir zaman esirgemeden sonuna kadar mücadele etmelisiniz." ifadelerini kullandı.

TÜBİTAK Proje Yarışmaları Kayseri Bölge Koordinatörü Prof. Dr. Oğuz Demiryürek de yarışma hakkında bilgi verdi.

Konuşmaların ardından Kayseri, Aksaray, Nevşehir, Kırşehir, Niğde, Sivas ve Yozgat'tan yarışmaya katılan 101 projeden dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.