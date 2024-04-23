23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kayseri'de Kutlandı
Kayseri'de, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Atatürk büstüne konulan çelenkle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı. Etkinlikte çelenk sunma töreni düzenlendi ve program İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi. Ancak tören sırasında akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen bir kişi taşkınlık çıkardı ve polis ekipleri tarafından uzaklaştırıldı.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kayseri'de İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Atatürk büstüne konulan çelenkle kutlandı.
Etkinlik çerçevesinde Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse tarafından Atatürk heykeline çelenk sunulmasıyla başlayan program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.
Öte yandan akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen bir şahıs, tören sırasında taşkınlık çıkardı. Polis ekipleri müdahale ederek şahsı alandan uzaklaştırdı. - KAYSERİ