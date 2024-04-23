Kayseri'de Çocuk Treni 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda sefer yaptı

Kayseri'de "Çocuk Treni" 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında sefer yaptı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri Ulaşım AŞ, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında bir raylı sistem aracını çocuklar için hazırladı.

Kentte belirlenen güzergahlarda sefer yapan "Çocuk Treni"ne binen veli ve çocukları palyaçolar karşıladı.

Türk bayrağı hediye edilen ve yüzleri boyanan çocuklar, oynadıkları oyunlarla eğlenceli anlar yaşadı.