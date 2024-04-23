Kayseri'de Çocuk Treni 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda sefer yaptı
Kayseri'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen Çocuk Treni etkinliği, çocuklar ve aileleri tarafından büyük ilgi gördü. Belediye tarafından hazırlanan raylı sistem aracına binen çocuklar, palyaçolar tarafından karşılandı ve Türk bayrağı hediye edildi. Eğlenceli oyunlar oynayan çocuklar, unutulmaz anlar yaşadılar.
Kayseri'de "Çocuk Treni" 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında sefer yaptı.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri Ulaşım AŞ, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında bir raylı sistem aracını çocuklar için hazırladı.
Kentte belirlenen güzergahlarda sefer yapan "Çocuk Treni"ne binen veli ve çocukları palyaçolar karşıladı.
Türk bayrağı hediye edilen ve yüzleri boyanan çocuklar, oynadıkları oyunlarla eğlenceli anlar yaşadı.