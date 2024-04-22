Kayseri'de 24 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde bulunan bir okulda köfte ekmek yiyen öğrencilerde mide bulanması şikayeti görüldü. Şikayetleri olan 24 öğrenci hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumları iyi.
Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde 24 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki Servet Akaydın İlk ve Ortaokulu'nda köfte ekmek yiyen bazı öğrencilerde mide bulanması şikayeti görüldü.
Okul yönetiminin durumu bildirmesi üzerine okula gelen sağlık ekipleri, şikayetleri bulunan öğrencileri kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı.
Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.