Kayseri'de 24 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde 24 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki Servet Akaydın İlk ve Ortaokulu'nda köfte ekmek yiyen bazı öğrencilerde mide bulanması şikayeti görüldü.

Okul yönetiminin durumu bildirmesi üzerine okula gelen sağlık ekipleri, şikayetleri bulunan öğrencileri kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı.

Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.