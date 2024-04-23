Üye Girişi
Haberler

Ambar Kızılırmakspor, Sanayi Esnafspor'u mağlup etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Şeker 2. Amatör Küme B Grubu'nda liderlik mücadelesi veren Ambar Kızılırmakspor, Sanayi Esnafspor'u 2-1 yenerek 3 puanın sahibi oldu.

Kayseri Şeker 2 .Amatör Küme B Grubunda zirve mücadelesi veren Ambar Kızılırmakspor rakibi Sanayi Esnafspor'u 2-1 yenerek 3 puanın sahibi oldu.

Stat: Vali Muammer Güler Stadı

Hakemler: Adem Barış Macit, İbrahim Çolak, Tolga Mumyapan

Ambar Kızılırmakspor: Baykal Altay, Süphan Kafkas, Yusuf Aslaner, Yakup Aslan, Ömer Ünal, (Ozan Sevingen dk.46), Ali Şakar, Barış Soysal, Kadir Yılmaz, Ayhan Aslan, (Yusuf Balcı dk.79), Ömer Faruk Kalkan, Remzi Yılmaz

Sanayi Esnafspor: Eymen Yağmur, Ramazan Başer, (Burak Kılıç dk.60), Seyhan Gök, Şükrü Yabgu, Deniz Karatut, Eren Alkan *** Emre Taşkın, (Muhammed dK.70) Enes Atçı, Zişan Sağlamer, Serdar Durmuş

Goller: Kadir Yılmaz (dk.12 ve 49) (Ambar Kızılırmakspor), Deniz Karatut (dk.41) (Sanayi Esnafspor) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Kayseri Şeker Kayseri Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

İsmailağa Cemaati'nin lideri Hasan Kılıç öldü mü? Hasan Kılıç neden öldü, kaç yaşındaydı? Hasan Kılıç kimdir? İsmailağa Cemaati'nin lideri Hasan Kılıç nereli, kaç yaşında? MOTORİNE İNDİRİM Mİ GELİYOR? Motorine ne kadar indirim geliyor? GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI! Müge Anlı'da büyük yüzleşme! Kocasını terk edip büyüttüğü üvey oğluyla kaçan kadın ne dedi, olay ne? Hande Sarıoğlu ve Yağmur Çevik neden kavga etti, olay ne? ARTO BİLE AYIRAMADI! Devlet Bahçeli ve Mehmet Şimşek arasında gerginlik! Mehmet Şimşek ilk açıklamasında ne dedi? "Yerel halk" tartışması ne? Cem Yılmaz kaç yaşında? Cem Yılmaz'ın uzun yaşama sırrı ne? Mustafa Kemal Atatürk'ün ÇOCUKLAR için söylediği sözler! Atatürk, çok sevdiği çocuklara ne dedi? Üsküdar- Samandıra metro hattında arıza! M5 METRO ARIZALI MI? Üsküdar metrosunda ne arıza var, ne zaman giderilecek? AK PARTİ'DEN VEKİLLERE UYARI! AK Parti, vekillerini neden uyardı, olay ne? 23 NİSAN BANKALAR AÇIK MI? 23 Nisan Salı günü bankalar çalışıyor mu? Ziraat, Vakıf, Halkbank, Akbank... BUGÜN (23 Nisan) KARGOLAR AÇIK MI? 23 Nisan'da kargolar çalışıyor mu? PTT, MNG, SÜRAT, TRENDYOL EXPRESS... BORSA BUGÜN KAPALI MI? Borsa, 23 Nisan Salı günü açık mı kapalı mı? Borsa tatil mi? İSTANBUL 23 NİSAN ÜCRETSİZ ETKİNLİKLER! İstanbul'da 23 Nisan etkinlikleri nerede, saat kaçta? 23 NİSAN NEDEN KUTLANIR? 23 Nisan'ın anlamı ne?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title