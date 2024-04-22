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Hürmetçi Sazlığı, doğa severlere tablo gibi manzaralar sunuyor

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Kayseri'de deniz seviyesinden yaklaşık bin 73 metre yükseklikte yer alan Hürmetçi Sazlığı, havaların ısınmasıyla birlikte ziyaretçilerine doğa ile iç içe unutulmaz anlar yaşatıyor. Mandacılığın hakim olduğu bölge, manda yoğurdu ve kaymağıyla da meşhur.

Kayseri'de deniz seviyesinden yaklaşık bin 73 metre yükseklikte yer alan, Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarından geçen kuşların göç rotası üzerinde bulunan Hürmetçi Sazlığı, havaların ısınmasıyla ziyaretçilerine adeta tablo gibi görüntüler sunuyor.

Uluslararası öneme sahip sulak alan olarak tanımlanan Hürmetçi Sazlığı, Kayseri'nin 13 kilometre güneybatısında Hürmetçi ile Karpuzsekisi mahalleleri arasında bulunuyor. Erciyes Dağı eteğinde yaban hayatı açısından da önemli bir yer tutan Hürmetçi Sazlığı; baharın gelişiyle birlikte canlandı. Kuş cıvıltıları ve camızların huzurlu adımları, ziyaretçilere doğa ile iç içe unutulmaz anlar yaşatıyor. Fotoğrafçılar için bir tablo gibi serilen bu manzara, her yıl binlerce doğa severi ağırlıyor.

Mandacılığın hakim olduğu bu bölge, manda yoğurdu ve kaymağıyla da meşhur. Sulak alanın sunduğu doğal filtreleme sistemi sayesinde, yer altı suları besleniyor ve canlılar için hayati bir alan oluşturuyor. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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