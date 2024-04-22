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Kayseri'de Drift Yapan Sürücüye Yüksek Cezai İşlem

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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevreye rahatsızlık veren sürücüye drift yapmaktan dolayı 38 bin 672 TL para cezası uygulayarak ehliyetini 8 ay süreyle aldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince; drift atarak çevreye rahatsızlık veren sürücüye 38 bin 672 TL para cezası uygulanarak ehliyeti 8 ay süre ile alındı.

Edinilen bilgiye göre, dirft atan araç ihbarının alınması üzerine harekete geçen polis ekipleri, aracı tespit ederek aldı. Yapılan kontrollerde sürücüsünün alkollü olduğu tespit edilmesi üzerine sürücüye 38 bin 672 TL para cezası uygulandı. Ayrıca ekiplerce sürücünün belgesi 8 ay süre ile geri alınırken araç ise 60 gün süre ile otoparka çekildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Şehrimizin huzurunu bozan, çevreye rahatsızlık veren sürücü ve araçlarla mücadelemiz devam edecektir" ifadelerine yer verildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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