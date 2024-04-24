Abhazya ekibi Dörtlü Basketbol Dostluk Turnuvası'na katılacak

Kayseri'de düzenlenecek olan Dörtlü Basketbol Dostluk Turnuvası'na Abhazya ekibi Spartak Sukhum takımı da katılacak. U-15 kategorisinde yapılacak dostluk turnuvasında maçlar 25-27 Nisan tarihleri arasında oynanacak.

Kayseri'de düzenlenen Dörtlü Dostluk Basketbol Turnuvası'na üç Kayseri takımının yanı sıra Abhazya ekibi Spartak Sukhum U-15Kız Basketbol Takımı da katılacak. Karşılaşmalar 25 Nisan'da başlayacak ve 27 Nisan'da tamamlanacak. Turnuvaya Kayseri'den Melikgazi Kayseri Basketbol, KolejsporBasketbol, Hasketbol Spor Kulübü ve Abhazya ekibi Spartak Sukhum U-15 takımı katılacak. Abhazya ekibi Antrenör Nikolay Guramoviç Guşin nezaretinde Kayseri'ye geldi.

Turnuvanın programı ise şu şekilde:

25 Nisan Perşembe

TalasSporSalonu: Spartak Sukhum-Melikgazi Kayseri Basketbol

26 Nisan Cuma

Talas SporSalonu: Spartak Sukhum-KolejsporBasketbol

27 Nisan Cumartesi

SüleymanDemirelSporSalonu: Spartak Sukhum-Hasketbol SK - KAYSERİ