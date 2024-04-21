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Melikgazi Belediyesi Doğa Temalı Park ve Mesire Alanları Projesi ile Kente Yeni Yaşam Alanları Kazandırıyor

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Melikgazi Belediyesi, Doğa Temalı Park ve Mesire Alanları Projesi kapsamında Kayseri'ye sosyo-kültürel aktivitelerin gerçekleştirileceği yeni yaşam alanları kazandıracak. Başkan Mustafa Palancıoğlu, doğayla iç içe sosyal yaşamı zenginleştiren projeleri hayata geçireceklerini belirtti.

Kayseri'de Melikgazi Belediyesince Doğa Temalı Park ve Mesire Alanları Projesi kapsamında kente sosyo-kültürel aktivitelerin gerçekleştirileceği yeni yaşam alanları kazandırılacak.

Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yazılı açıklamasında, yeni dönemde doğayla iç içe sosyal yaşamı zenginleştiren projeleri hayata geçireceklerini belirtti.

Örnek ve referans çalışmalarına devam edeceklerini ifade eden Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Hisarcık'taki Kırlangıç Vadi'mizi daha hareketli, insanların ziyaret etmekten keyif alacağı, doğa yürüyüşü yapacağı yerler haline getireceğiz. Burayı aynı Koramaz Vadisi gibi yapacağız. Melikgazi olarak bu bölgeye dokunarak daha cazip ve güzel bir yer haline getireceğiz. Kızıltepe'ye de bir tesis yapıyoruz. Burada Kayseri yemeklerini sunacağımız bir restoran olacak. İnsanlar gün doğumu ve gün batımı seyretmeyi seviyorlar. Burada vatandaşlarımız yiyecek, çay ve kahve içecekler. Bir de seyir terasımız olacak. İnecik'te ise güzel bir manzaralı alanda mesire alanı yapıyoruz. Burası hayata geçtiğinde Kayseri'mize güzel bir mesire alanını yapmış olacağız. Melikgazi'mizde vatandaşlarımızın aileleri ile birlikte hoş vakit geçirebilecekleri, şehrin gürültüsünden ve stresten kurtulup nefes alabilecekleri yatırımlara devam edeceğiz. Yeni projelerimizin ilçemize hayırlı olmasını dilerim."

Kaynak: AA / Güncel

Mustafa Palancıoğlu Kayseri Çevre Yaşam Güncel Haberler

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