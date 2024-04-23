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Kayseri Şeker 2. Amatör Küme B Grubunda Bayraktarspor, Yeni Mahallespor'u 4-2 mağlup etti

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Kayseri Şeker 2. Amatör Küme B Grubu'nda oynanan maçta Bayraktarspor, Yeni Mahallespor'u 4-2 mağlup etti. Maçta toplam 6 gol atıldı.

Kayseri Şeker 2. Amatör Küme B Grubunda ligin 8.haftasında Bayraktarspor ile Yeni Mahallespor ile karşı karşıya geldi. 6 golün atıldığı gergin maçta kazanan 4-2'lık sonuçla Bayraktarspor oldu.

Stat: Vali Muammer Güler Stadı

Hakemler: Fatih Yıldırım, Buse Özgül, Furkan Saltık

Bayraktarspor: Ahmet Kırbaş, Yunus Bıyıklı, Kaan Çaltak, (Ahmet S. Necef dk.46) Canberk Duran, Murat Bahar, Arda Özdemir, (Hasan Keleş dk.71), Kağan Kara, Enes Kılıç, Osman T.Bayraktar, Yusuf B. Karaoğlu, Buğrahan Karagöz, (Mehmet Tekir dk.71)

Yeni Mahallespor: Mustafa Erdal, Batuhan Sivritepe, Mehmet Beyhan, Hayrullah Can Yorulmaz, E.Şamil Böke, Emre Yıldırım, Eyüp Çeliksoy, Durmuşhan Kalender, (İsa Akın dk.62) Furkan Karalök, Mehmet Çay, (Dk. 80 Berat Baba dk.80), Seyit Mahmut Bozkurt

Goller: Buğrahan Karagöz (dk.7 ve 25), Osman T. Bayraktar (dk.65 pen), Kadir B. (dk.68) (Bayraktarspor), Eyüp Çeliksoy (dk.19), Dk. Mehmet Çay (dk.53) (Yeni Mahallespor) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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