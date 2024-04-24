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Kayseri'de Cinsel Saldırı Suçundan Hükümlü Şahıs Yakalandı

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Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda Cinsel Saldırı suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı. Yakalanan şahıs, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda Cinsel Saldırı suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda Cinsel Saldırı suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A. (27) arandığı sırada aynı suçu tekrar işlediğine dair delillerle birlikte yakalandı.

Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kayseri Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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