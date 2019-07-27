Ciciş Esra, göğüslerini şapkayla kapattığı pozuyla olay oldu

Ciciş kardeşler olarak ünlenen ve sık sık skandallarıyla gündeme gelen Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerden Esra Ersoy, paylaşımıyla yine olay oldu.

ÜSTSÜZ TATİL POZU

Bodrum'da tatilini sürdüren Esra Ersoy, cesur paylaşımıyla yeni şarkısının klip çekimine hazırlandığını duyurdu. Klibi için gün sayan Esra Ersoy, sosyal medya hesabından göğüslerini şapkayla kapatıp verdiği pozunu paylaştı.

BEĞENİ YAĞDI

Yaptıklarıyla sık sık magazin gündemine gelen Ciciş Esra'nın, "Cildimi yeni çıkacak olan single şarkımızın klibi için güneşten koruyorum. Beyaz tenim şarkıda geçiyor. Elimden geldiği kadar bronzlaşmamaya dikkat ediyorum" notuyla paylaştığı gönderisinebeğeni yağdı.