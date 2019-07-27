Ciciş Esra, göğüslerini şapkayla kapattığı pozuyla olay oldu
Magazin dünyasında Cicişler olarak tanınan kardeşlerden Esra Ersoy, üstsüz pozunu Instagram hesabından paylaştı.
Ciciş kardeşler olarak ünlenen ve sık sık skandallarıyla gündeme gelen Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerden Esra Ersoy, paylaşımıyla yine olay oldu.
ÜSTSÜZ TATİL POZU
Bodrum'da tatilini sürdüren Esra Ersoy, cesur paylaşımıyla yeni şarkısının klip çekimine hazırlandığını duyurdu. Klibi için gün sayan Esra Ersoy, sosyal medya hesabından göğüslerini şapkayla kapatıp verdiği pozunu paylaştı.
BEĞENİ YAĞDI
Yaptıklarıyla sık sık magazin gündemine gelen Ciciş Esra'nın, "Cildimi yeni çıkacak olan single şarkımızın klibi için güneşten koruyorum. Beyaz tenim şarkıda geçiyor. Elimden geldiği kadar bronzlaşmamaya dikkat ediyorum" notuyla paylaştığı gönderisinebeğeni yağdı.
YORUMLAR (38)
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En ince ayrıntısına kadar görmeyen kaldı mı kiCevap Yaz Yayından Kaldır
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Murat Karaoba yıda, Hayvan Sesi gibi Bağırtınızya Helal Olsun Size. .Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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YAZIK BİR İNSAN NEDEN BU DURUMA DÜŞER Kİ ? 2 GÜNLÜK DÜNYADA MİSAFİR OLDUĞUMUZU NE ÇABUK UNUTMUŞUZ. .Cevap Yaz 8 3 Yayından Kaldır
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Bunlar para için o işi yapıyor herkes biliyor ama hiç kimse söylemiyor beni çok aradılar Fenerbahçe de oynarken ama daha iyileri vardı onlarq gittimCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Çıplaklıkta Avrupayı geçtik malasef edepsizlik diz boyuCevap Yaz 30 2 Yayından Kaldır
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Allah sizi kahretsinCevap Yaz 40 11 Yayından Kaldır
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inşaalllah senide kahretsin13 26 Yayından Kaldır
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Görünce midem kalkıyor. Evet midem.Cevap Yaz 44 6 Yayından Kaldır
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senin miden neresi acaba9 24 Yayından Kaldır
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O ayak 43 numara mı ? Çocuk mezarı gibi be !Cevap Yaz 34 8 Yayından Kaldır
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