Büyükçekmece'de kan donduran olay - Haberler
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Büyükçekmece'de kan donduran olay

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Büyükçekmece'de kan donduran olay TEM kenarında elleri ve ayakları bağlanmış ceset bulundu Meyve toplamaya giden aile şoke oldu Büyükçekmece'de, meyve toplamak için TEM Otoyolu'nun kenarındaki araziye giden aile, elleri ve kolları bağlanmış ceset buldu.

- Büyükçekmece'de kan donduran olay

TEM kenarında elleri ve ayakları bağlanmış ceset bulundu

Meyve toplamaya giden aile şoke oldu

İSTANBUL - Büyükçekmece'de, meyve toplamak için Tem Otoyolu'nun kenarındaki araziye giden aile, elleri ve kolları bağlanmış ceset buldu.

Olay, dün saat 12.00 sıralarında TEM Otoyolu Büyükçekmece Karaağaç mevkiinde bulunan boş arazide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, meyve toplamak için araziye gelen bir aile, ağacın altında elleri ve ayakları bağlanmış bir erkek cesedi ile karşılaştı. Şoke olan aile hemen polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri önce cesedi güvenlik şeride alarak muhafaza etti daha sonra çevrede çalışma başlattı. Cesedi bulan ailede ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Yapılan incelemelerin ardından kimlik tespiti yapılması için cansız beden, Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Büyükçekmece'de kan donduran olay

Büyükçekmece'de kan donduran olay

Büyükçekmece'de kan donduran olay

Büyükçekmece'de kan donduran olay
İhlas Haber Ajansı / Erdal Can İçelli - Son Dakika Haberleri
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 Meyve toplamaya giden aile, el ve ayakları bağlanmış ceset buldu

Meyve toplamaya giden aile, el ve ayakları bağlanmış ceset buldu

 Meyve toplamak için yol kenarındaki araziye giden aile, elleri ve ayakları bağlanmış bir cansız bedenle karşılaştı

Meyve toplamak için yol kenarındaki araziye giden aile, elleri ve ayakları bağlanmış bir cansız bedenle karşılaştı
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