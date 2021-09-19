- Büyükçekmece'de kan donduran olay

TEM kenarında elleri ve ayakları bağlanmış ceset bulundu

Meyve toplamaya giden aile şoke oldu

İSTANBUL - Büyükçekmece'de, meyve toplamak için Tem Otoyolu'nun kenarındaki araziye giden aile, elleri ve kolları bağlanmış ceset buldu.

Olay, dün saat 12.00 sıralarında TEM Otoyolu Büyükçekmece Karaağaç mevkiinde bulunan boş arazide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, meyve toplamak için araziye gelen bir aile, ağacın altında elleri ve ayakları bağlanmış bir erkek cesedi ile karşılaştı. Şoke olan aile hemen polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri önce cesedi güvenlik şeride alarak muhafaza etti daha sonra çevrede çalışma başlattı. Cesedi bulan ailede ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Yapılan incelemelerin ardından kimlik tespiti yapılması için cansız beden, Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.