Büyükçekmece Belediyesi ile Belediye İş Sendikası Arasında Yeni Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı

Büyükçekmece Belediyesi ile Belediye İş Sendikası arasında imzalanan toplu iş sözleşmesi töreninde konuşan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, yeni zam oranını yüzde 70 olarak açıkladı. 1 Ocak 2024 tarihinden geçerli olmak üzere sosyal yardım ve kıdem ücretleri de yüzde 100 oranında artırıldı.

Toplu iş sözleşmesi imza töreninde konuşan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, şöyle konuştu:

'Ekonomik şartların bu kadar zor olmasına rağmen borçlarımızı yüzde 80 tamamladık. Çok büyük hizmetler yaptık. Personelimize de borcumuz yok. Emeklerinizden dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. 3, 4 gün sonra ne olacağını bilmiyoruz. Gönül ister ki bol paramız olsun. Sizlere, benimle beraber 6'da kalkıp sokakta çalışan, masada çalışan bütün arkadaşlarımıza daha fazla imkan tanıyalım. Ömrümü belediyeciliğe verdim. Hepiniz beni çok iyi tanıyorsunuz. Dolayısıyla elimizden geleni yapmaya gayret ettik. Devlet yüzde 49'a çıkardı. Biz yüzde 60, 62 civarındaki bir rakamla zar zor bu işi götürürüz diyorlar. Şimdi burada ben açıklayacağım ne yapacağımı. Keşke imkanlar olsa da daha fazla imkan tanısak. 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere sosyal yardım paketinize yüzde 100 yapılıyor. 300'den 600'e çıktı. Yine 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere kıdem ücretinize yüzde 100 zam yapılmıştır. Esas sizleri ilgilendiren maaş zammı da 7. döneme yakışan yüzde 70'tir. Hepinize hayırlı olsun. Yapabileceğimizin en azamisini yaptık. Ailenizle beraber, çocuklarınızla beraber güzel bir yıl diliyorum. Desteklerinizi esirgemeyin. Hep birlikte 7. döneme çalışıyoruz.'

Törende konuşan Belediye İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Toplu İş Sözleşmeleri Genel Sekreteri Güney Demirdaş ise "Sayın Başkanımıza bugün attığı bu adımda bir kere daha bizi memnun etmiştir. Değerli arkadaşlar Sayın Hasan Başkan'ım bizim için çok değerlidir, çok kıymetlidir. Toplu iş sözleşmesi ek protokolümüzde emeği geçen başta sayın başkanıma, belediyemizin bürokratlarına, şube başkanıma ve yönetimine, emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum' diye konuştu.