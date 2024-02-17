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Büyükçekmece'de Kurye Esnaf Tarafından Darp Edildi

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Büyükçekmece'de bir kurye, adres sormak için girdiği iş yerinde esnaf tarafından darp edildi. Olay anı kuryenin cep telefonu kamerasına yansırken, darp edilen kurye şikayetçi oldu.

Büyükçekmece'de iddiaya göre adres soran kurye esnaf tarafından darp edildi. Yaşanan olay anı kuryenin cep telefonu kamerasına anbean yansırken, darp edilen kurye esnaftan şikayetçi oldu.

Olay, dün akşam saatlerinde Büyükçekmece Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, bir adrese sipariş götüren Sercan Demir siparişi teslim etmek için gittiği adresi bulamayınca bir iş yerine girerek içeride bulunan kadına adres sordu. Bu sırada kadının yanında duran şahıs kuryeye küfür ederek saldırmaya başladı. Arbede sırasında Sercan Demir'in elinden düşen kaskı alan şahıs kuryenin kafasına vurdu. Yaşanan saldırı anı kuryenin cep telefonuna anbean yansırken, darp raporu alan Demir esnaftan şikayetçi oldu.

"Adresi göremeyince esnafa sordum"

Darp edilen kurye Sercan Demir, "Dün sipariş teslimatına giderken esnaf tarafından darp edildim. Adresi göremeyince esnafa sordum, içeride bulunan abla bana adresi söylerken yaşlı bir amca vardı içeride kalkıp bana hakaret etmeye başladı. Ben de 'yaşından başından utan kaç yaşında adamsın' dedim ondan sonra, 'sana mı soracağım nasıl konuşacağımı' dedi. Ben de hiç bir şey demeden video kaydına almaya başladım. Daha sonra bana saldırmaya başladı. Bir elimde kaskım bir elimde de sipariş vardı. Tartışma esnasında kaskım yere düştü o sırada başka bir adam kaskı alarak kafama vurdu. Bir kişi daha vardı oda yüzüme vurdu. Ben de darp raporu alarak şikayetçi oldum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Büyükçekmece Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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