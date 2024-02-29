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İstanbul'da sis nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı

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İstanbul'da Beylikdüzü ve Büyükçekmece'de de etkisini gösteren sis nedeniyle trafikte görüş mesafesi azalırken trafikte aksamalara neden oldu. Sabah saatlerine kadar etkili olan sis nedeniyle yer yer görüş mesafesinin azalması trafikte aksamalara yol açtı.

İstanbul'da Beylikdüzü ve Büyükçekmece'de de etkisini gösteren sis nedeniyle trafikte görüş mesafesi azalırken trafikte aksamalara neden oldu.

İstanbul'da gece saatlerinde etkili olan sis Beylikdüzü'nde de etkisini gösterdi. Sabah saatlerine kadar etkili olan sis nedeniyle yer yer görüş mesafesinin azalması nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Büyükçekmece Beylikdüzü İstanbul Hava Durumu İstanbul Trafik 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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