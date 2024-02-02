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Büyükçekmece'de buzlanan yolda kayan otomobil yan yattı

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Büyükçekmece'de Karaağaç Mahallesi Eskice Karaağaç Yolu Caddesi'nde ilerleyen bir otomobil, buzlanma nedeniyle kayarak yan yattı. Kazada yaralanan olmazken, polis ekipleri güvenlik önlemi aldı.

Büyükçekmece'de buzlanan yolda kayan otomobil, yan yattı.

Karaağaç Mahallesi Eskice Karaağaç Yolu Caddesi'nde ilerleyen 34 EU 3075 plakalı otomobil, yolda meydana gelen buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaymaya başladı.

Otomobil yan yatarken haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, yolda güvenlik önlemi aldı.

Kazada, sürücü E.K. ile otomobildeki 2 kişi yara almazken araç çekici yardımıyla kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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