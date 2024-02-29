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Beylikdüzü'nde sis etkili oldu

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İstanbul'da Beylikdüzü ve Büyükçekmece'de de etkisini gösteren sis nedeniyle trafikte görüş mesafesi azalırken trafikte aksamalara neden oldu.

Beylikdüzü'nde sis etkili oldu

İSTANBUL - İstanbul'da Beylikdüzü ve Büyükçekmece'de de etkisini gösteren sis nedeniyle trafikte görüş mesafesi azalırken trafikte aksamalara neden oldu.

İstanbul'da gece saatlerinde etkili olan sis Beylikdüzü'nde de etkisini gösterdi. Sabah saatlerine kadar etkili olan sis nedeniyle yer yer görüş mesafesinin azalması nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Büyükçekmece Beylikdüzü İstanbul Hava Durumu Trafik 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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