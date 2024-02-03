Bursaspor İnfo Yatırım, Onvo Büyükçekmece Basketbol'u mağlup etti
Basketbol Süper Ligi'nin 19'uncu haftasında Bursaspor İnfo Yatırım, sahasında ağırladığı Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 94-81 mağlup etti.
SALON: TOFAŞ
HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Tolga Edis, Burak Yılmaz
BURSASPOR: Young 11, Floyd 27, Ömer Utku Al 9, Michineau 7, Semih Erden 2, Brown 26, Mutaf 6, Mehmet Atalan, Metin Türen, Hamilton 6
BÜYÜKÇEKMECE BASKETBOL: Reed 30, Ray, Perez 16, Erdi Gülaslan 10, Leon Apaydın 6, Emircan Koşut 2, Thomas 10, Onar 2, Ata Kahraman, Bruinsma 5
1'İNCİ PERİYOT: 22-15
DEVRE: 43-38
3'ÜNCÜ PERİYOT: 66-61
Basketbol Süper Ligi'nin 19'uncu haftasında Bursaspor İnfo Yatırım, sahasında ağırladığı Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 94-81 mağlup etti.