"Bursaspor olarak buralarda olmamamız gerekiyor" Bursaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, Altınordu mücadelesinin ardından yaptığı değerlendirmede, "Bursaspor olarak buralarda olmamamız gerekiyor" dedi.

Bursaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, Altınordu mücadelesinin ardından yaptığı değerlendirmede, "Bursaspor olarak buralarda olmamamız gerekiyor" dedi.

TFF 1. Lig'in 32. haftasında sahasında Altınordu ile karşılaşan Bursaspor, sahadan 1-0 galip ayrıldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bursaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, "Çok önemli müsabakaya çıktık. Keçiören'den dönen, morali düşmüş bir takım vardı. 8 gün içerisinde 3 maçı kazanıp, 9 puan yaptık. Bizim için gerçekten çok önemli. Bursaspor olarak buralarda olmamız gerekiyor. Batuhan kardeşimizin fibula kemiği kırılmış, ona üzüldük. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Altınordu ilk yarı bizden daha iyi oynadı. İstediklerimizi sahaya yansıtamadık. Traore'nin golü çok güzeldi. Takımımız çok iyi bir performans sergiledi. Makas daralıyor. Daralınca kolay değil. Bizim en büyük eksikliğimiz bizim taraftarımız. Onlar çok itici. Onların hayır duasını aldığınız zaman ve inandığınızda sonuca gidebiliyorsunuz. Takımı tebrik ediyorum. Daha iyi olmamız gerekiyor. Şu anda mücadele önemliydi. Menemen müsabakasına hazırlanacağız. Sadece oyunun içerisinde yapabileceklerinizi değiştirirsiniz. Ne alabileceğinize bakacaksınız. O yüzden odaklanmanız gereken tamamen Menemen müsabakası" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Kaynak: İHA