Bursaspor, Beyoğlu Yeni Çarşı ile 1-1 berabere kaldı
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Bursaspor, konuk ettiği Beyoğlu Teni Çarşı ile 1-1 berabere kaldı.
Hasan BOZBEY/BURSA, -
STAT: Yüzüncü Yıl Atatürk
Hakemler: Taner Tuncer, Mustafa Tosun, Levent Yeşilyurt
BURSASPOR: Deniz Aydın, Ertuğrul Kurtuluş, Furkan Emre Ünver(Dk.46 Kerem Kök), Abdullah Tazgel, Berat Altındiş, Ömer Turan Görgüç (Dk.46 Yusuf Sertkaya)
Eren Tunalı, Barış Dalkıran, Kerem Dede (Dk.46 Eren Güler), Mustafa Genç, Emre Tepegöz (Dk.75 Bilal Güney)
BEYOĞLU YENİ ÇARŞI : Türker Dırdıroğlu, Tolunay Yurtseven, Mertcan Aktaş, Berk Ali Nazım, Celil Çelikel, Mutlu Güler, Erdoğan Kaya, Emircan Alturan Dk.56 Mehmet Soyarslan), Yusuf Ali Özer (Dk.50 Muhammed Arda Uzun), Şemsettin Ender Kılıç, Batuhan Ekinci
Goller: Dk. 45+4) Murat Güler ( Beyoğlu Yeni Çarşı), Dk.51 (Pen) Eren Güler (Bursaspor)
SARI KARTLAR: Ertuğrul Kurtuluş, Eren Güler (Bursaspor), Celil Celikel ( Beyoğlu Yeni Çarşı)
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Bursaspor, konuk ettiği Beyoğlu Teni Çarşı ile 1-1 berabere kaldı.