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Bursaspor, Beyoğlu Yeni Çarşı ile 1-1 berabere kaldı

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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Bursaspor, konuk ettiği Beyoğlu Teni Çarşı ile 1-1 berabere kaldı.

Hasan BOZBEY/BURSA, -

STAT: Yüzüncü Yıl Atatürk

Hakemler: Taner Tuncer, Mustafa Tosun, Levent Yeşilyurt

BURSASPOR: Deniz Aydın, Ertuğrul Kurtuluş, Furkan Emre Ünver(Dk.46 Kerem Kök), Abdullah Tazgel, Berat Altındiş, Ömer Turan Görgüç (Dk.46 Yusuf Sertkaya)

Eren Tunalı, Barış Dalkıran, Kerem Dede (Dk.46 Eren Güler), Mustafa Genç, Emre Tepegöz (Dk.75 Bilal Güney)

BEYOĞLU YENİ ÇARŞI : Türker Dırdıroğlu, Tolunay Yurtseven, Mertcan Aktaş, Berk Ali Nazım, Celil Çelikel, Mutlu Güler, Erdoğan Kaya, Emircan Alturan Dk.56 Mehmet Soyarslan), Yusuf Ali Özer (Dk.50 Muhammed Arda Uzun), Şemsettin Ender Kılıç, Batuhan Ekinci

Goller: Dk. 45+4)  Murat Güler ( Beyoğlu Yeni Çarşı), Dk.51 (Pen) Eren Güler (Bursaspor)

SARI KARTLAR: Ertuğrul Kurtuluş, Eren Güler (Bursaspor), Celil Celikel ( Beyoğlu Yeni Çarşı)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Bursaspor, konuk ettiği Beyoğlu Teni Çarşı ile 1-1 berabere kaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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