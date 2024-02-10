Bursaspor, Beyoğlu Yeni Çarşı ile berabere kaldı
TFF 2. Lig Beyaz Grup 25. hafta maçında Bursaspor, sahasında Beyoğlu Yeni Çarşı ile 1-1 berabere kaldı. Maçta Beyoğlu Yeni Çarşı'dan Celil Çelikel kırmızı kart gördü.
TFF 2. Lig Beyaz Grup 25. hafta maçında Bursaspor, sahasında karşılaştığı Beyoğlu Yeni Çarşı ile 1-1 berabere kaldı.
Hakemler: Taner Tuncer, Mustafa Tosun, Levent Yeşilyurt
Bursaspor: Deniz Aydın, Ertuğrul Kurtuluş, Furkan Emre Ünver (Kerem Kök dk. 46), Abdullah Tazgel, Berat Altındiş, Ömer Turan Görgüç (Yusuf Sertkaya dk. 46), Eren Tunalı, Barış Dalkıran, Kerem Dede (Eren Güler dk. 46), Mustafa Genç, Emre Tepegöz (Bilal Güney dk. 75)
Yedekler: Kerem Matışlı, Deniz Drik Knibbe, Samet Bozkurt, Enes Solakoğulları, Alperen Şirin, Hamza Baran Arıkan
Teknik Direktör: Ümit Şengül
Beyoğlu Yeni Çarşı: Türker Dırdıroğlu, Tolunay Yurtseven, Mertcan Aktaş, Berk Ali Nazım, Celil Çelikel, Mutlu Güler, Erdoğan Kaya, Emircan Alturan (Mehmet Soyarslan dk. 56), Yusuf Ali Özer (Muhammed Arda Uzun dk. 50), Şemsettin Ender Kılıç, Batuhan Ekinci
Yedekler: Onur Tekin, Bilal Budak, Emirhan Kayar, Embiya Ayyıldız, Muhammed Said Sipahiler, Eren Demirtaş
Teknik Direktör: Efe İnanç
Goller: Mutlu Güler (dk. 45+4) (Beyoğlu Yeni Çarşı), Eren Güler (dk. 51 pen.) (Bursaspor)
Kırmızı Kart: Celil Celikel (dk. 46) (Beyoğlu Yeni Çarşı)
Sarı kartlar: Ertuğrul Kurtuluş, Eren Güler (Bursaspor) - BURSA