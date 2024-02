Çağdaş Bodrum Spor, Bursaspor İnfo Yatırım maçına hazırlanıyor

Çağdaş Bodrum Spor Başantrenörü Ahmet Çakı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında pazartesi günü sahasında Bursaspor İnfo Yatırım ile oynayacakları maç öncesi yaptığı açıklamada,

"Şimdi önümüzde çok önemli Bursaspor maçı var. Bütün isteğimiz evimizde en iyi şekilde oynayarak ikinci galibiyetimizi üst üste almak" dedi.

Çağdaş Bodrum Spor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında pazartesi günü sahasında Bursaspor İnfo Yatırım ile karşılaşacak. Mücadele öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Çağdaş Bodrum Spor Başantrenörü Ahmet Çakı, "Lige yeni girmiş bir takım olarak çok ciddi takımlarla oynadık. Benim takımı devraldığım andan itibaren, özellikle Aliağa Petkim maçı ile başlayan süreçte bu ligin en tecrübeli takımları A. Efes, Fenerbahçe, Türk Telekom ve kaldı ki son maçımız olan Darüşşafaka da yine kültürü olan bir takım. Biz alt sıralarda ve ligin yeni takımı olarak bence her karşılaşmada sonuna kadar iyi oynuyoruz. Darüşşafaka maçında da iki kere 10-12 sayı farklara getirdiğimiz maçı sonunda kazandık. Lig zorlu, bizim takımın açıkçası play-off ile şu anda işimiz yok. Bizim ihtiyacımız olan her oynadığımız maça tek tek bakıp, her hafta kazanmak için sahaya çıkmak. Şimdi önümüzde çok önemli Bursaspor maçı var. Bütün isteğimiz evimizde en iyi şekilde oynayarak ikinci galibiyetimizi üst üste almak. Çağdaş Bodrum benim beşinci kez sezon ortasında aldığım takım. Deneyimlerime dayanarak her maçı kendi içerisinde değerlendirerek her maça özel antrenman programlıyoruz. Maç sonuna kadar iyi oynayıp, maç sonunda kaybeden bir takım olarak görülmeyi asla kabul etmiyorum. Oyuncular arasında büyük farklar olmadığı için Euroleague'de bile benzer şeyler yaşanıyor. Basketbolda günümüzde artık son 2 dakikada bir taraf ya kazanıyor ya kaybediyor. O yüzden ben abartılacak bir durum olduğunu düşünmüyorum. Hatta son dönem basketbol olarak iyi bir seviyeye geldiğimizi söyleyebilirim. Bizim sadece müdafaayı biraz daha iyi yapıp maçları kazanma noktasında daha akıllı oyun oynuyor olmamız lazım. Öyle düşünüyorum. Dediğim gibi hazırlıklarımıza devam ediyoruz Bursa maçını inşallah kazanarak milli takım arasına o şekilde gireriz. Biz ligin 15.'siydik. Bir galibiyet aldık, şu an Merkezefendi ile aynı galibiyet sayısı ile 25 puanda 14. sıraya yükseldik. Amacımız bir galibiyet daha alıp onlardan uzaklaşmak. Onun dışında başka bir sıralamayla açıkçası şu an ilgilenmiyoruz. Çünkü sıralamaya, rakibe bakarsanız bu sizi yanıltır. Bugüne kadar düşen takımlar hep böyle düşmüştür. Aşağıya değil de hep yukarıya bakarsanız genelde sonucu alamazsınız. Açıkçası ben ısrarla yukarıya bakmamayı kendi takımıma bakmayı tercih ediyorum" diye konuştu.

"Takım maçtan maça daha iyiye gidiyor"

Çağdaş Bodrum Spor'da 92 numaralı formasıyla gard olarak oynayan Jaron Tremel Johnson da takımın her geçen gün daha iyiye gittiğini söyledi. Johnson, "Takım maçtan maça daha iyiye gidiyor. Gün geçtikçe daha iyiye giden bir grafiğimiz var. Tabii ki iniş çıkışlarımız oluyor. Ama, ben sezonun daha iyiye gittiğine inanıyorum. Sadece maçtan maça, adım adım düşünüyoruz. Her maç öncesi antrenmana gelip sıkı çalışıyoruz, iyi çalışıyoruz ve dediğim gibi günden güne daha iyiye gidiyoruz. Son dönemde şut yüzdem artıyor. Özgüvenim yerinde. Bu konuda takım arkadaşlarım da bana yardımcı oluyor. Takım arkadaşlarımın da isabetli şutları her geçen gün sayı olarak dönüyor. O yüzden şu an önümüzdeki maç için iyi hissediyorum. Koçun yeni sistemine takım olarak alışmaya, adapte olmaya çalışıyoruz. Son maçta iyi oynadık. Bursaspor maçında da son maçtaki gibi iyi bir performans sergilemek istiyoruz. Bunun için de çalışmaya devam ediyoruz. Biz de sıralamaya baktığımızda özellikle üst sıradaki rakiplerimizle çok fazla fark olmadığını görüyoruz. Birkaç maç kazanarak sıralamada bir şeyler değişebiliriz. Bir anda üst sıralara çıkabileceğimize inanıyoruz. Eğer her şey istediğimiz gibi giderse iyi bir play-off takımı olacağımıza da inanıyorum"

Çağdaş Bodrum Spor - Bursaspor İnfo Yatırım karşılaşması Muğla Menteşe Spor Salonu'nda pazartesi günü saat 19.00'da oynanacak. - MUĞLA