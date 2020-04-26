Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasına helikopterli denetim
Bursa'da polis ve jandarma ekipleri, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle havadan denetim yaptı.
26.04.2020 18:40 | Son Güncelleme: 26.04.2020 19:12
Bursa'da polis ve jandarma ekipleri, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle havadan denetim yaptı.
Bursa İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, helikopterle havalanarak, kentin işlek bölgelerini kontrol etti.
Gerçekleştirilen denetimlerde Bursa halkının "evde kal" çağrısına uyduğu görülürken herhangi bir cezai işlem uygulanmadığı bildirildi.
Kaynak: AA