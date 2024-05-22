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Manisa'da kaçak kazı yapan 3 şüpheli yakalandı

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Manisa'nın Salihli ilçesinde, Çaltılı Mahallesinde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçen Jandarma ekipleri, V.K., M.A. ve İ.E'yi suçüstü yakaladı. Kazı alanında dedektör, kürek ve kazma ele geçirildi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde, kaçak kazı yaparken yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çaltılı Mahallesinde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, V.K. (37), M.A. (53) ve İ.E'yi (36) suçüstü yakaladı.

Kazı alanında 1 dedektör, 1 kürek ve 1 kazma ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA / Güncel

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