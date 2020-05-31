Bursa'da silahlı çatışma; 1 polis memuru şehit oldu 4 kişi yaralandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bursa'da silahlı çatışma; 1 polis memuru şehit oldu 4 kişi yaralandı

Bursa'da silahlı çatışma; 1 polis memuru şehit oldu 4 kişi yaralandıBURSA'da, iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 1 polis memuru şehit oldu, 5 kişi yaralandı.

31.05.2020 21:18 | Son Güncelleme: 31.05.2020 21:24

Bursa'da silahlı çatışma; 1 polis memuru şehit oldu 4 kişi yaralandı

BURSA'da, iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 1 polis memuru şehit oldu, 5 kişi yaralandı.

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi 8'nci Engin Sokak'ta 2 grup arasında henüz bilinmeyen bir sebepten çıkan kavga, silahlı çatışmaya dönüştü. Olayda, 1'i polis 5 kişi silahla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak, tedavi altına alındı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan bir polis memuru, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. İki yaralının da durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Bursa'da silahlı çatışma; 1 polis memuru şehit oldu 4 kişi yaralandı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Son Dakika: Bursa'da iki grup arasında çıkan çatışmada bir polis memuru şehit oldu Haber
Son Dakika: Bursa'da iki grup arasında çıkan çatışmada bir polis memuru şehit oldu
'Sigara müptelası vatandaşlarımızı çok seviyoruz' diyen Erdoğan yeni vergilerin sinyalini verdi Haber
"Sigara müptelası vatandaşlarımızı çok seviyoruz" diyen Erdoğan yeni vergilerin sinyalini verdi
Son Dakika: Türkiye'de 31 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 25 kişi hayatını kaybetti, 839 yeni vaka tespit edildi Haber
Son Dakika: Türkiye'de 31 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 25 kişi hayatını kaybetti, 839 yeni vaka tespit...
Son Dakika: Sokağa çıkma yasağına uymayan 9877 kişiye ceza kesildi Haber
Son Dakika: Sokağa çıkma yasağına uymayan 9877 kişiye ceza kesildi
Firari FETÖ'cü Zekeriya Öz, binlerce vatan evladını mağdur ettikten sonra lüks villasındaki yaşamını sürdürüyor Haber
Firari FETÖ'cü Zekeriya Öz, binlerce vatan evladını mağdur ettikten sonra lüks villasındaki yaşamını sürdürüyor
Bakan Koca, Türkiye'deki salgınla ilgili en çok merak edilen 2 soruyu cevapladı Haber
Bakan Koca, Türkiye'deki salgınla ilgili en çok merak edilen 2 soruyu cevapladı
Soylu, 12 Nisan'da neden istifa etti? İlk kez bizzat açıkladı
Soylu, 12 Nisan'da neden istifa etti? İlk kez bizzat açıkladı
Son Dakika: Seyahat izin belgesi alma zorunluluğu yürürlükten kaldırıldı
Son Dakika: Seyahat izin belgesi alma zorunluluğu yürürlükten kaldırıldı
Eğlence mekanları ile nargile kafeler bir süre daha kapalı kalacak
Eğlence mekanları ile nargile kafeler bir süre daha kapalı kalacak
Bakan Koca 'Dilek hemşirenin beyin ölümü gerçekleşti' haberlerini yalanladı
Bakan Koca "Dilek hemşirenin beyin ölümü gerçekleşti" haberlerini yalanladı
George Floyd'un kardeşinden Trump'a tepki: Bana konuşma fırsatı vermedi, sürekli sözümü kesti
George Floyd'un kardeşinden Trump'a tepki: Bana konuşma fırsatı vermedi, sürekli sözümü kesti
Atatürk'e ayran ikram eden yaşlı kadın Düzce'de son yolculuğa uğurlandı
Atatürk'e ayran ikram eden yaşlı kadın Düzce'de son yolculuğa uğurlandı
YouTube'da çocuk istismarını özendiren kanal için Bakanlık, suç duyurusunda bulundu
YouTube'da çocuk istismarını özendiren kanal için Bakanlık, suç duyurusunda bulundu
11 dünya rekoru kıran Olimpiyat efsanesi sprinter Bobby Morrow yaşamını yitirdi
11 dünya rekoru kıran Olimpiyat efsanesi sprinter Bobby Morrow yaşamını yitirdi
Inter, Beşiktaş'tan Domagoj Vida'yı transfer etmek istiyor
Inter, Beşiktaş'tan Domagoj Vida'yı transfer etmek istiyor
Son dakika: Diyarbakır'da polisin 'Dur' ihtarına uymayan zanlı, kaçarken polislere ateş açtı
Son dakika: Diyarbakır'da polisin 'Dur' ihtarına uymayan zanlı, kaçarken polislere ateş açtı
Tanju Çolak'tan dikkat çeken yabancı sayısı yorumu: Keşke sınır 3'e, 4'e inse
Tanju Çolak'tan dikkat çeken yabancı sayısı yorumu: Keşke sınır 3'e, 4'e inse
Türkiye yarından itibaren normalleşmeye adım atıyor! Peki hayatımızda ne değişecek?
Türkiye yarından itibaren normalleşmeye adım atıyor! Peki hayatımızda ne değişecek?
Diyarbakır'da polis memurunu şehit eden zanlının yanında bulunan 2 kişi teslim odu
Diyarbakır'da polis memurunu şehit eden zanlının yanında bulunan 2 kişi teslim odu
Son Dakika: Türkiye'nin önemli düşünürlerinden Oruç Aruoba hayatını kaybetti
Son Dakika: Türkiye'nin önemli düşünürlerinden Oruç Aruoba hayatını kaybetti
Süper Lig ekibi Göztepe'nin gözü Fenerbahçeli Alper Potuk'ta
Süper Lig ekibi Göztepe'nin gözü Fenerbahçeli Alper Potuk'ta
5 kişinin öldüğü silahlı aile kavgasına ilişkin 2 zanlı yakalandı
5 kişinin öldüğü silahlı aile kavgasına ilişkin 2 zanlı yakalandı
56'lık Hülya, sporcu sütyeniyle ayna karşısında poz verdi
56'lık Hülya, sporcu sütyeniyle ayna karşısında poz verdi
ABD, protestolara katılan 'Batman' kostümlü eylemciyi konuşuyor
ABD, protestolara katılan "Batman" kostümlü eylemciyi konuşuyor
Arabası kadar ceza yiyen sürücünün ilk cümlesi: Bizde her şey zevkine
Arabası kadar ceza yiyen sürücünün ilk cümlesi: Bizde her şey zevkine
Rahatına düşkün 'sosyete tavuk' sandalyeden başka yerde yumurtlamıyor
Rahatına düşkün "sosyete tavuk" sandalyeden başka yerde yumurtlamıyor
ABD'de ordu birlikleri, protestoların arttığı Minneapolis'e girdi
ABD'de ordu birlikleri, protestoların arttığı Minneapolis'e girdi
Paralı askerleri kaçan Rusya'dan Suriyeli mahkumlara 'Hafter saflarında savaşın' teklifi
Paralı askerleri kaçan Rusya'dan Suriyeli mahkumlara "Hafter saflarında savaşın" teklifi
ABD'de polis ve ordu, evlerinden çıkan protestocuları boya kapsülleriyle vuruyor
ABD'de polis ve ordu, evlerinden çıkan protestocuları boya kapsülleriyle vuruyor
Büşra Pekin, Şafak Sezer'in 'Bir daha filmimde oynatmam' sözlerine cevap verdi
Büşra Pekin, Şafak Sezer'in "Bir daha filmimde oynatmam" sözlerine cevap verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Rüştü Zorlu Ali Babacan Mehmet Çetin Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Cem Yılmaz Demet Akbağ İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Can Bartu Gökhan Gönül Ahmet Nur Çebi Robert Prosinecki
Daha Fazla Nasa Uzay Şehit Minnesota
Şu an buradasınız: Bursa'da silahlı çatışma; 1 polis memuru şehit oldu 4 kişi yaralandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.5.2020 21:26:45. #1.14#
title