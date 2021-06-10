Bursa'da aile sağlığı merkezlerinde BioNTech aşısı yapılmaya başlandı
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Bursa'da aile sağlığı merkezlerinde BioNTech aşısı yapılmaya başlandı

Bursa'da aile sağlığı merkezlerinde BioNTech aşısı yapılmaya başlandı
Anadolu Ajansı / Elif Özlem Çelikler - Haberler | Sağlık

Bursa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında BioNTech aşısının, 520 aile hekimliği biriminde uygulanmaya başlandığı bildirildi.

Bursa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında BioNTech aşısının, 520 aile hekimliği biriminde uygulanmaya başlandığı bildirildi.

Bursa İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada değerlendirmelerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, Sağlık Bakanlığının talimatları doğrultusunda aile hekimliği birimlerinde BioNTech aşısı uygulanmasının başlaması için hızlı şekilde altyapıyı oluşturduklarını ifade etti.

Peyderpey aşı uygulama birimlerinin artırılacağını belirten Yavuzyılmaz, şu an Bursa'da 520 aile hekimliği biriminde BioNTech aşı uygulamasının yapıldığını aktardı.

Yavuzyılmaz, aşı lojistiğindeki en önemli unsurun, üretimden hastaya enjekte edilmesine kadarki süreçte, soğuk zincir kurallarına uygun şekilde muhafaza edilmesi olduğuna dikkati çekerek, gerek Sağlık Bakanlığı gerekse İl Sağlık Müdürlüğü olarak bu konuda oldukça tecrübeli olduklarını vurguladı.

BioNTech aşısının, Keles, Harmancık ve Büyükorhan entegre ilçe devlet hastaneleri dahil olmak üzere tüm devlet hastanelerinde uygulanmaya devam ettiğini anımsatan Yavuzyılmaz, şunları kaydetti:

"Amacımız en kısa zamanda sırası gelen vatandaşlarımızı aşılamak. Nitekim 520 aile hekimliği biriminden vatandaşlarımız MHRS veya ALO 182 nolu telefondan randevularını alarak aşılarını yaptırabilirler. Bunun yanı sıra üniversite hastanesi ve özel hastanelerimizde de Biontech aşısı uygulanmaya başlandı. Toplumsal bağışıklığın oluşması için aşı çok önemli. Günlük aşılama kapasitemiz yüksek. Gerekirse kapasitemizi rahatlıkla 30-40 bine kadar çıkarabiliriz. Aşı hakkı olan vatandaşlarımızı vakit geçirmeden aşı olmaya davet ediyoruz."

BioNTech aşısını olan vatandaşlar ise evlerinin hemen yanındaki aile sağlığı merkezinde aşı olmaktan dolayı mutlu olduklarını aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Özlem Çelikler

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