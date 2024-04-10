Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, Ramazan Bayramı'nda sağlık personelleri ve hastalarla bayramlaştı

Aydın İl Sağlık Müdür Dr. Eser Şenkul, Ramazan Bayramı münasebetiyle görevleri başında bulunan sağlık personeller ve tedavi gören hastalar ile bayramlaştı.

İlk olarak Aydın Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'ne giden İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul sırasıyla Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Aydın Devlet Hastanesi, Atatürk Devlet Hastanesi ile Efeler 8 No'lu ve 9 No'lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nu ziyaret etti. Hastanelerin acil servislerine başvuran hasta ve hasta yakınlarının Ramazan Bayramlarını kutlayan İl Sağlık Müdürü Şenkul, sohbet ederek 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu. Sağlık çalışanları ile de sohbet ederek Ramazan Bayramı'nı kutlayan Şenkul, özveri ve fedakar çalışmaları için teşekkür ederek, görevlerinde başarılar diledi.

Bayram sürecinde acil servislerde sunulan sağlık hizmetleri hakkında hastanelerin başhekimlerinden bilgi alan İl Sağlık Müdürü Şenkul'a Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. Mete Erki, Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Mustafa Onur Türkkan ve hastane yönetimleri eşlik etti. - AYDIN