Suat Altın kimdir, neden öldü? Şırnak İl Sağlık Müdürü öldü mü?

Şırnak İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Suat Altın kalp krizi geçirmesinin ardından Şırnak Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Suat Altın kimdir, neden öldü? Şırnak İl Sağlık Müdürü öldü mü?

SUAT ALTIN KİMDİR, NEDEN ÖLDÜ?

Şırnak İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Suat Altın kalp krizi geçirmesinin ardından Şırnak Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

41 yaşındaki Altın, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şırnak İl Sağlık Müdürümüz Uzm. Dr. Suat Altın geçirdiği ani rahatsızlık sonucu hastaneye kaldırılmış ve yoğun uğraşlara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. Mesai arkadaşımıza Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.