Aydın İl Sağlık Müdürü Söke İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Sazlı Aile Sağlığı Merkezi'ni ziyaret etti

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul Söke İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Sazlı Aile Sağlığı Merkezi'ni ziyaret ederek ilçede gerçekleştirilen sağlık çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul ilk olarak Söke İlçe Sağlık Müdürlüğü'nü ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Ziyarette İlçe Sağlık Müdürü'nden ilçede verilen birinci basamak sağlık hizmetleri hakkında bilgi alan İl Sağlık Müdürü Şenkul; personeller ile sohbet ederek, çalışmalarında kolaylıklar diledi.

İl Sağlık Müdürü Şenkul İlçe Sağlık Müdürlüğü ziyaretinin ardından saha ziyaretleri kapsamında Sazlı Aile Sağlığı Merkezi'ne geçti. Şenkul, hizmet sunum alanları ve yürütülen sağlık hizmetleri hakkında bilgi alarak aile hekimi ve Aile Sağlığı Merkezi çalışanları ile sohbet etti. Tedavi için gelen hastalara geçmiş olsun dileklerini ileten Şenkul, birinci basamak sağlık hizmetlerini hassasiyetle yürüten aile hekimi ve aile sağlığı çalışanına teşekkürlerini ileterek kolaylıklar diledi.

Müdür Şenkul daha sonra inşaatı kısa süre önce tamamlanan Sazlı Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu inşaatında yerinde incelemelerde bulunarak yapılan çalışmalar ile son durumu hakkında İlçe Sağlık Müdürü ve firma yetkililerinden bilgi aldı. Şenkul, yeni Aile Sağlığı Merkezi ve ilk defa açılacak olan 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ile birlikte kaliteli sağlık hizmeti sunulması adına çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiğini ifade etti. - AYDIN