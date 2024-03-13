Artuklu ilçesinde sağlık çalışanlarına tiyatro gösterisi

Artuklu ilçesinde sağlık çalışanları Sihirli Kumanya Tiyatrosu ekibi tarafından sahnelenen oyunu izledi.

Atatürk Kültür Merkezi'nde Sihirli Kumpanya Tiyatrosu tarafından, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla yönetmenliğini Mehmet Nezih Şeran'ın yaptığı "Mizah Hattı" adlı oyun sahnelendi.

Tiyatro gösterisinin ardından İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz, Sihirli Kumpanya Tiyatrosu ekibine tüm sağlık çalışanları adına plaket takdim ederek, teşekkür etti.