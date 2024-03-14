Aydın İl Sağlık Müdürü ve sağlıkçılar Vali Canbolat'ı ziyaret etti

14 Mart tıp Bayramı kutlamaları kapsamında Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul ve beraberindeki sağlıkçılar, Vali Yakup Canbolat'ı ziyaret ederek çiçek takdim etti.

14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, birim müdürleri ve beraberindeki doktor, hemşire ve Acil Sağlık Hizmetleri personelleri Vali Yakup Canbolat'ı makamında ziyaret ederek çiçek takdim etti.

Vali Canbolat, sağlık hizmetlerini vatandaşlara ulaştırmada mesai mefhumu gözetmeksizin büyük bir özveri ile görev yapan hekimlerin ve tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramını kutlayarak, teşekkür etti. - AYDIN