Trabzon İl Sağlık Müdürü: Uyuz vakaları salgın mahiyetinde değil

ESRA NUR PERVAN

Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, artan uyuz vakalarıyla ilgili "Geçen yıla göre az bir miktar artış görülmekle birlikte böyle gerçekten bariz çok fazla vaka olan salgın mahiyetinde söyleyeceğimiz bir vaka sayısı elimizde yok. Burada asıl olan aslında şu uyuzun var olan durumunun tedavisiyle ilgili süreci biz aslında yönetebilsek zaten sorun kalmayacak. Orada da eczacılarımıza ve vatandaşımıza aslında görev düşüyor" dedi.

Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, uyuz vakalarıyla ilgili açıklama yaptı. Usta, şunları söyledi:

"SALGIN MAHİYETİNDE SÖYLEYECEĞİMİZ BİR VAKA SAYISI ELİMİZDE YOK"

"Uyuzla alakalı aslında her yıl yaşadığımız bir tablo var. Yani okulların açıldığı dönemlerde temasların arttığı, kışın koşullarının oluştuğu dönemlerde uyuz vakaları ve buna benzer hastalıklar zaten artıyor. İşte soğuk algınlıkları da aynı şekilde. Şimdi uyuzda da yaşadığımız tablo aşağı yukarı aynı. Geçen yıla göre az bir miktar artış görülmekle birlikte böyle gerçekten bariz çok fazla vaka olan, salgın mahiyetinde söyleyeceğimiz bir vaka sayısı elimizde yok. Burada asıl olan aslında şu uyuzun var olan durumunun tedavisiyle ilgili süreci biz aslında yönetebilsek zaten sorun kalmayacak. Orada da eczacılarımıza ve vatandaşımıza aslında görev düşüyor.

Eczacılara biz neyi nasıl anlatmaları gerektiğini çok iyi aktarıyoruz. Onlar da size söyledikleri şekilde vatandaşımıza tedavi için gelmiş olan vatandaşımıza tedavileri nasıl kullanacağını aktarıyorlar ama vatandaş boyutunda da tedavinin doğru kullanılması sürecini yaşamamız gerekiyor. Nedir o; işte bir kişide uyuz teşhisi koymuşsa bir hekimimiz, aile hekiminiz olabilir veya hastaneye gitmişse oradaki hekimler olabilir. Bu aile fertlerinin hepsinin kullanması icap eden bir tedaviye dönüşüyor. Uyuz böyle bir tedavi şeklini anca karşımıza getirip ve onunla birlikte tedavi edebiliyoruz ama o da yetmiyor işte çarşafların nevresimlerin yıkanması, kaynatılması süreçleri de yaşanması gerekiyor. Bir kısım vatandaşımız bunlardan kaçıyor sadece ilaç kullanarak düzeleceğini düşünüyor. Dolayısıyla düzelmeyince de ilaç yeterli gelmiyor algısı da oluşabiliyor. Buna göre de farklı yerlerde farklı söylemler karşımıza çıkıyor ama işin özünde aslında bu geçen yıllardan olan farklı bir durum söz konusu değil. Tedavi şekliyle ilgili kendimiz bir daha check etmemiz gerekiyor.

"İLİMİZDE YENİ VARYANTLARIN O LMADIĞINI GÖNÜL RAHATLIĞIYLA SÖYLEYEBİLİYORUZ"

Covid-19 sonrasında görülen yeni varyantların Trabzon'da henüz görülmediğini belirten Usta, şunları söyledi:

"Yeni varyantlar, birçok varyant anılabiliyor ama şu haliyle ülkemizde veya şehrimizde olup olmadığıyla ilgili bir veri yok elimizde ama bu testler alınıyor zaman zaman mütemadiyen ve onlar merkezi laboratuvarda Ankara'da testten geçiriliyor. O test aşamalarından olup da karşımıza varyant olarak yansıtılan yansıyan hiçbir vaka yok. Dolayısıyla biz oradan yola çıkarak ilimizde onların olmadığını gönül rahatlığıyla söyleyebiliyoruz."