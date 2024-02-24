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Aydın İl Sağlık Müdürü Evde Sağlık Hizmetleri Hastalarını Ziyaret Etti

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Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, Efeler ve Köşk ilçelerinde Evde Sağlık Hizmetleri Birimi'nden hizmet alan hastaları ziyaret etti. Ziyaretlerde hastaların durumu hakkında bilgi alan Şenkul, sağlık hizmetlerinden memnuniyetlerini dile getiren hastalar ve yakınlarına teşekkür etti.

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, Efeler ve Köşk ilçelerinde Evde Sağlık Hizmetleri Birimi'nden hizmet alan hastaları ziyaret etti.

İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul Evde Sağlık Hizmetleri Birimi'nden hizmet alan hastaları ziyaretlerine devam ediyor. Ziyaretler kapsamında Efeler İlçesi Umurlu Mahallesi ile Köşk İlçesinde ikamet eden ve evde sağlık hizmetinden faydalanan hastaları ziyaret eden İl Sağlık Müdürü Şenkul; aile bireyleriyle bir süre sohbet edip, hastaların ailesi ile tedavisini yapan sağlık ekibinden durumları hakkında bilgi aldı. Evde Sağlık Hizmetlerinden yararlanan hasta ve hasta yakınları da dilek ve temennilerini ileterek, verilen sağlık hizmetlerinden memnun olduklarını ve Şenkul nezdinde Evde Sağlık Hizmetleri ekibine teşekkürlerini iletti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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